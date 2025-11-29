Precio de Alliance Games hoy

El precio actual de Alliance Games (COA) hoy es $ 0.00209, con una variación del 2.33% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de COA a USD es $ 0.00209 por COA.

Alliance Games actualmente está en el puesto #2136 por capitalización de mercado en $ 866.76K, con un suministro circulante de 414.72M COA. Durante las últimas 24 horas, COA cotiza entre $ 0.00208 (bajo) y $ 0.00227 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03474769210606202, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.001969528474311044.

En el corto plazo, COA experimentó un cambio de +0.48% en la última hora y de +2.95% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.87K.

Información del mercado de Alliance Games (COA)

Puesto No.2136 Cap de mercado $ 866.76K$ 866.76K $ 866.76K Volumen (24H) $ 1.87K$ 1.87K $ 1.87K Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.18M$ 4.18M $ 4.18M Suministro de Circulación 414.72M 414.72M 414.72M Suministro máx. 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Suministro total 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Tasa de circulación 20.73% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Alliance Games es de $ 866.76K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.87K. El suministro circulante de COA es de 414.72M, con un suministro total de 2000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.18M.