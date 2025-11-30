Tokenómica de Alliance Games (COA)
Alliance Games es una red descentralizada que combina la creación de videojuegos impulsada por inteligencia artificial (IA), una red multijugador integrada con blockchain y un sistema distribuido de nodos de trabajo para redefinir cómo se crean, alojan y monetizan los juegos. El token nativo, $COA, impulsa todo el ecosistema: los desarrolladores lo utilizan para acceder a la infraestructura, los operadores de nodos lo reciben como recompensa y los usuarios lo emplean para hacer staking, participar en la gobernanza y desbloquear funciones prémium.
Tokenómica de Alliance Games (COA): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de Alliance Games (COA) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens COA que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens COA que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Historial de precios de Alliance Games (COA)
Analizar el historial de precios de COA ayuda a los usuarios a comprender los movimientos pasados del mercado, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de volatilidad. Ya sea que estés rastreando los máximos históricos o identificando tendencias, los datos históricos son una parte crucial de la predicción de precios y el análisis técnico.
Predicción de precios de COA
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse COA? Nuestra página de predicción de precios de COA combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
