Precio de Whalebit hoy

El precio actual de Whalebit (CES) hoy es $ 1.355, con una variación del 0.58% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CES a USD es $ 1.355 por CES.

Whalebit actualmente está en el puesto #3881 por capitalización de mercado en $ 0.00, con un suministro circulante de 0.00 CES. Durante las últimas 24 horas, CES cotiza entre $ 1.346 (bajo) y $ 1.385 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 11.68679398493145, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.08422316231675472.

En el corto plazo, CES experimentó un cambio de +0.07% en la última hora y de +1.49% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 143.69K.

Información del mercado de Whalebit (CES)

Puesto No.3881 Cap de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 143.69K$ 143.69K $ 143.69K Cap. de mercado totalmente diluida $ 572.32M$ 572.32M $ 572.32M Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 422,375,579.421211 422,375,579.421211 422,375,579.421211 Suministro total 422,375,579.421211 422,375,579.421211 422,375,579.421211 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública MATIC

La capitalización de mercado actual de Whalebit es de $ 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de $ 143.69K. El suministro circulante de CES es de 0.00, con un suministro total de 422375579.421211. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 572.32M.