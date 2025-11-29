Precio de Creditlink hoy

El precio actual de Creditlink (CDL) hoy es $ 0.04931, con una variación del 0.20% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CDL a USD es $ 0.04931 por CDL.

Creditlink actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- CDL. Durante las últimas 24 horas, CDL cotiza entre $ 0.04897 (bajo) y $ 0.0495 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, CDL experimentó un cambio de +0.20% en la última hora y de -2.25% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 56.14K.

Información del mercado de Creditlink (CDL)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 56.14K$ 56.14K $ 56.14K Cap. de mercado totalmente diluida $ 49.31M$ 49.31M $ 49.31M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Creditlink es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 56.14K. El suministro circulante de CDL es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 49.31M.