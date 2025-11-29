Precio de Courage The Dog hoy

El precio actual de Courage The Dog (CCDOG) hoy es $ 0.000222, con una variación del 2.07% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CCDOG a USD es $ 0.000222 por CCDOG.

Courage The Dog actualmente está en el puesto #2754 por capitalización de mercado en $ 222.00K, con un suministro circulante de 1.00B CCDOG. Durante las últimas 24 horas, CCDOG cotiza entre $ 0.0002189 (bajo) y $ 0.0002272 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.007338398743725209, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000171937390596114.

En el corto plazo, CCDOG experimentó un cambio de -2.25% en la última hora y de +3.20% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 31.51K.

Información del mercado de Courage The Dog (CCDOG)

Puesto No.2754 Cap de mercado $ 222.00K$ 222.00K $ 222.00K Volumen (24H) $ 31.51K$ 31.51K $ 31.51K Cap. de mercado totalmente diluida $ 222.00K$ 222.00K $ 222.00K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 100.00% Blockchain pública ETH

