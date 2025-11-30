Más información de BLUAI
Tokenómica de BluWhale AI (BLUAI)
Tokenómica y análisis de precio de BluWhale AI (BLUAI)
Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de BluWhale AI (BLUAI), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.
Información de BluWhale AI (BLUAI)
BluWhale es la capa de inteligencia de Web3 que impulsa aplicaciones inteligentes, agentes de inteligencia artificial (IA) y modelos a través de la orquestación de recursos, aprovechando un protocolo de contexto de modelos para escalados on-chain. En los últimos años, BluWhale ha expandido su red de IA (un mercado de dos lados) hasta alcanzar 4,780 cuentas empresariales y más de 3,500,000 billeteras únicas, además de haber procesado más de 800 millones de billeteras en una estructura gráfica universal a lo largo de 37 cadenas. Aunque Graph, OriginTrail y MindNetwork diseñaron infraestructuras similares, su escalabilidad para IA está muy limitada por la cantidad y la velocidad de los nodos que los subgrafos pueden crear y operar.
Tokenómica de BluWhale AI (BLUAI): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de BluWhale AI (BLUAI) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens BLUAI que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens BLUAI que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de BLUAI ¡explora el precio en vivo del token BLUAI!
Cómo comprar BLUAI
¿Interesado en agregar BluWhale AI (BLUAI) a tu portafolio? MEXC admite varios métodos para comprar BLUAI, incluidos tarjetas de crédito, transferencias bancarias y operaciones entre pares. Ya seas principiante o profesional, MEXC hace que la compra de criptomonedas sea fácil y segura.
Historial de precios de BluWhale AI (BLUAI)
Analizar el historial de precios de BLUAI ayuda a los usuarios a comprender los movimientos pasados del mercado, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de volatilidad. Ya sea que estés rastreando los máximos históricos o identificando tendencias, los datos históricos son una parte crucial de la predicción de precios y el análisis técnico.
Predicción de precios de BLUAI
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse BLUAI? Nuestra página de predicción de precios de BLUAI combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
