Tokenómica de BluWhale AI (BLUAI)

Descubre información clave sobre BluWhale AI (BLUAI), incluyendo su suministro de tokens, modelo de distribución y datos de mercado en tiempo real.
Última actualización de la página: 2025-11-30 15:26:33 (UTC+8)
Tokenómica y análisis de precio de BluWhale AI (BLUAI)

Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de BluWhale AI (BLUAI), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.

Información de BluWhale AI (BLUAI)

BluWhale es la capa de inteligencia de Web3 que impulsa aplicaciones inteligentes, agentes de inteligencia artificial (IA) y modelos a través de la orquestación de recursos, aprovechando un protocolo de contexto de modelos para escalados on-chain. En los últimos años, BluWhale ha expandido su red de IA (un mercado de dos lados) hasta alcanzar 4,780 cuentas empresariales y más de 3,500,000 billeteras únicas, además de haber procesado más de 800 millones de billeteras en una estructura gráfica universal a lo largo de 37 cadenas. Aunque Graph, OriginTrail y MindNetwork diseñaron infraestructuras similares, su escalabilidad para IA está muy limitada por la cantidad y la velocidad de los nodos que los subgrafos pueden crear y operar.

Sitio web oficial:
https://www.bluwhale.com/
Whitepaper:
https://assets-global.website-files.com/63eeffaede17fe02b68b432c/6566eb457ffbc3832139c739_Bluwhale_Whitepaper.pdf
Explorador de bloques:
https://bscscan.com/token/0xed9ae3def8d6f052971bb8b6d1975ff267cf9aad

Tokenómica de BluWhale AI (BLUAI): Métricas clave explicadas y casos de uso

Entender la tokenómica de BluWhale AI (BLUAI) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.

Métricas clave y cómo se calculan:

Suministro total:

El número máximo de tokens BLUAI que se han creado o se crearán jamás.

Suministro circulante:

El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.

Suministro máx.:

El límite máximo de tokens BLUAI que pueden existir en total.

FDV (Valoración totalmente diluida):

Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.

Tasa de inflación:

Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.

¿Por qué importan estas métricas para los traders?

Alto suministro circulante = mayor liquidez.

Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.

Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.

Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.

Ahora que entiendes la tokenómica de BLUAI ¡explora el precio en vivo del token BLUAI!

Historial de precios de BluWhale AI (BLUAI)

Analizar el historial de precios de BLUAI ayuda a los usuarios a comprender los movimientos pasados del mercado, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de volatilidad. Ya sea que estés rastreando los máximos históricos o identificando tendencias, los datos históricos son una parte crucial de la predicción de precios y el análisis técnico.

Predicción de precios de BLUAI

¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse BLUAI? Nuestra página de predicción de precios de BLUAI combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.

