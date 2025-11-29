Precio de Blockstreet hoy

El precio actual de Blockstreet (BLOCK) hoy es $ 0.016629, con una variación del 0.96% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BLOCK a USD es $ 0.016629 por BLOCK.

Blockstreet actualmente está en el puesto #3306 por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- BLOCK. Durante las últimas 24 horas, BLOCK cotiza entre $ 0.016 (bajo) y $ 0.016973 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.16789242217477088, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.029530839930425.

En el corto plazo, BLOCK experimentó un cambio de +0.45% en la última hora y de +38.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 93.94K.

Información del mercado de Blockstreet (BLOCK)

Puesto No.3306 Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 93.94K$ 93.94K $ 93.94K Cap. de mercado totalmente diluida $ 16.63M$ 16.63M $ 16.63M Suministro de Circulación ---- -- Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Blockstreet es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 93.94K. El suministro circulante de BLOCK es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 16.63M.