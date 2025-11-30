Tokenómica de Blockstreet (BLOCK)

Descubre información clave sobre Blockstreet (BLOCK), incluyendo su suministro de tokens, modelo de distribución y datos de mercado en tiempo real.
Última actualización de la página: 2025-11-30 11:23:51 (UTC+8)
USD

Tokenómica y análisis de precio de Blockstreet (BLOCK)

Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de Blockstreet (BLOCK), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.

Cap. de mercado:
--
----
Suministro total:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Suministro circulante:
--
----
FDV (Valoración totalmente diluida):
$ 17.60M
$ 17.60M$ 17.60M
Máximo histórico:
$ 0.27
$ 0.27
Mínimo histórico:
$ 0.029530839930425
$ 0.029530839930425$ 0.029530839930425
Precio actual:
$ 0.017597
$ 0.017597

Información de Blockstreet (BLOCK)

Conectando Wall Street con Web3. BLOCKstreet impulsa a la próxima generación de creadores que lideran la adopción de USD1. Con un equipo respaldado por salidas multimillonarias, proyectos del top 100 y redes de capital de riesgo de primer nivel.

Sitio web oficial:
https://www.blockstreet.xyz/
Explorador de bloques:
https://etherscan.io/token/0xCaB84bc21F9092167fCFe0ea60f5CE053ab39a1E

Tokenómica de Blockstreet (BLOCK): Métricas clave explicadas y casos de uso

Entender la tokenómica de Blockstreet (BLOCK) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.

Métricas clave y cómo se calculan:

Suministro total:

El número máximo de tokens BLOCK que se han creado o se crearán jamás.

Suministro circulante:

El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.

Suministro máx.:

El límite máximo de tokens BLOCK que pueden existir en total.

FDV (Valoración totalmente diluida):

Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.

Tasa de inflación:

Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.

¿Por qué importan estas métricas para los traders?

Alto suministro circulante = mayor liquidez.

Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.

Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.

Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.

Ahora que entiendes la tokenómica de BLOCK ¡explora el precio en vivo del token BLOCK!

