Precio de Binance yellow robot hoy

El precio actual de Binance yellow robot (BINA) hoy es $ 0.0002669, con una variación del 2.27% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BINA a USD es $ 0.0002669 por BINA.

Binance yellow robot actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- BINA. Durante las últimas 24 horas, BINA cotiza entre $ 0.000254 (bajo) y $ 0.0002961 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, BINA experimentó un cambio de -2.31% en la última hora y de +24.37% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 54.60K.

Información del mercado de Binance yellow robot (BINA)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 54.60K$ 54.60K $ 54.60K Cap. de mercado totalmente diluida $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Binance yellow robot es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 54.60K. El suministro circulante de BINA es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.