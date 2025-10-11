Qué es Arowana (ARW)

Una combinación perfecta de activos del mundo real (RWA) y finanzas descentralizadas (DeFi). Ofrece todos los servicios financieros, como el trading de oro y los préstamos, trasladándolos de Web2 a una plataforma Web3. Todo el proyecto se divide en dos áreas: AGT y ARW. AGT es un token respaldado por oro físico, emitido a los usuarios en función de la cantidad de oro que depositan. Los usuarios pueden realizar diversas actividades en la plataforma, como utilizar AGT como garantía para pedir prestado USDT. ARW es un token utilizado en todo el ecosistema del proyecto: para operaciones, recompensas, tarifas de servicio, gobernanza y más. Desempeña un papel clave en guiar la dirección del ecosistema y apoyar su uso, actividades y participación. En otras palabras, dentro de la plataforma del proyecto, AGT y ARW son componentes fundamentales que abordan diversos problemas existentes en el mercado actual y presentan un nuevo paradigma para RWA y DeFi. En resumen, el proyecto tiene como objetivo ofrecer un paradigma completamente nuevo para RWA y DeFi, resolviendo la desconexión actual entre la infraestructura digital y los activos del mundo real, y abordando las limitaciones de los modelos existentes tanto en Web2 como en Web3.

Predicción del precio de Arowana (USD)

Tokenómica de Arowana (ARW)

Cómo comprar Arowana (ARW)

Arowana Recurso

Para conocer Arowana más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Arowana ¿Cuánto vale Arowana (ARW) hoy? El precio en vivo de ARW en USD es de 0.03463 USD , actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado. ¿Cuál es el precio actual de ARW en USD? $ 0.03463 . Consulta el El precio actual de ARW en USD es de. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens. ¿Cuál es la capitalización de mercado de Arowana? La capitalización de mercado de ARW es de $ 0.00 USD . Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token. ¿Cuál es el suministro circulante de ARW? El suministro circulante de ARW es de 0.00 USD . ¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de ARW? ARW alcanzó un precio ATH de 10.64117077383144 USD . ¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de ARW? ARW vio un precio ATL de 0.000425025916068227 USD . ¿Cuál es el volumen de trading de ARW? El volumen de trading en vivo de 24 horas para ARW es de $ 210.00K USD . ¿ARW subirá más este año? El precio de ARW podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de ARW para obtener un análisis más detallado.

Actualizaciones importantes de la industria para Arowana (ARW)

Tiempo (UTC+8) Tipo Información 10-10 18:12:00 Actualizaciones de la Industria Los tokens del sector de privacidad continúan en alza, ZEC sube más del 52% en 24 horas 10-09 22:09:00 Actualizaciones de la Industria La exposición a ETF de Bitcoin y derivados aumenta en $7.75 mil millones en una sola semana, el mayor incremento desde 2025 10-09 06:24:00 Actualizaciones de la Industria Los índices bursátiles estadounidenses caen en picado, las acciones cripto bajan en toda la línea, Bitcoin cae por debajo de los $122,000 10-09 00:05:00 Actualizaciones de la Industria Se reanudaron las retiradas de Bitcoin, con una salida neta de 12.344,33 BTC de CEX en las últimas 24 horas 10-08 11:51:08 Actualizaciones de la Industria Los tokens del Ecosistema BSC continúan aumentando, FORM sube más del 20% en 24h 10-08 03:05:00 Actualizaciones de la Industria $364 millones liquidados en todo el mercado en las últimas 24 horas, principalmente posiciones short

