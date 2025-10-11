El precio en vivo de Arowana hoy es de 0.03463 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de ARW en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de ARW en MEXC ahora.El precio en vivo de Arowana hoy es de 0.03463 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de ARW en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de ARW en MEXC ahora.

Logo de Arowana

Precio de Arowana(ARW)

Precio en vivo de 1 ARW en USD:

$0.03463
$0.03463$0.03463
-4.12%1D
USD
Gráfico de precios en vivo de Arowana (ARW)
Última actualización de la página: 2025-10-11 11:50:17 (UTC+8)

Información del precio (USD) de Arowana (ARW)

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.03345
$ 0.03345$ 0.03345
24H Mín
$ 0.03736
$ 0.03736$ 0.03736
24H Máx

$ 0.03345
$ 0.03345$ 0.03345

$ 0.03736
$ 0.03736$ 0.03736

$ 10.64117077383144
$ 10.64117077383144$ 10.64117077383144

$ 0.000425025916068227
$ 0.000425025916068227$ 0.000425025916068227

+0.37%

-4.12%

+22.41%

+22.41%

El precio en tiempo real de Arowana (ARW) es de $ 0.03463. Durante las últimas 24 horas, ARW se ha operado entre un mínimo de $ 0.03345 y un máximo de $ 0.03736, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de ARW es de $ 10.64117077383144, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.000425025916068227.

En términos de rendimiento a corto plazo, ARW ha cambiado en un +0.37% en la última hora, -4.12% en 24 horas y +22.41% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Arowana (ARW)

No.3990

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 210.00K
$ 210.00K$ 210.00K

$ 17.32M
$ 17.32M$ 17.32M

0.00
0.00 0.00

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

0.00%

ARB

La capitalización de mercado actual de Arowana es de $ 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de $ 210.00K. El suministro circulante de ARW es de 0.00, con un suministro total de 500000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 17.32M.

Historial de precios de Arowana (ARW) en USD

Siga los cambios de precios de Arowana para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.0014881-4.12%
30 Días$ +0.00737+27.03%
60 Días$ +0.00693+25.01%
90 Días$ +0.00996+40.37%
Cambio de precio de Arowana hoy

Hoy, ARW registró un cambio de $ -0.0014881 (-4.12%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Arowana en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ +0.00737 (+27.03%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Arowana en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, ARW experimentó un cambio de $ +0.00693 (+25.01%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Arowana en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ +0.00996 (+40.37%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Arowana (ARW)?

Consulta la página Historial de precios de Arowana ahora.

Qué es Arowana (ARW)

Una combinación perfecta de activos del mundo real (RWA) y finanzas descentralizadas (DeFi). Ofrece todos los servicios financieros, como el trading de oro y los préstamos, trasladándolos de Web2 a una plataforma Web3. Todo el proyecto se divide en dos áreas: AGT y ARW. AGT es un token respaldado por oro físico, emitido a los usuarios en función de la cantidad de oro que depositan. Los usuarios pueden realizar diversas actividades en la plataforma, como utilizar AGT como garantía para pedir prestado USDT. ARW es un token utilizado en todo el ecosistema del proyecto: para operaciones, recompensas, tarifas de servicio, gobernanza y más. Desempeña un papel clave en guiar la dirección del ecosistema y apoyar su uso, actividades y participación. En otras palabras, dentro de la plataforma del proyecto, AGT y ARW son componentes fundamentales que abordan diversos problemas existentes en el mercado actual y presentan un nuevo paradigma para RWA y DeFi. En resumen, el proyecto tiene como objetivo ofrecer un paradigma completamente nuevo para RWA y DeFi, resolviendo la desconexión actual entre la infraestructura digital y los activos del mundo real, y abordando las limitaciones de los modelos existentes tanto en Web2 como en Web3.

Arowana está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en Arowana de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.

Además, puedes:
- Consultar la disponibilidad de staking de ARW para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.
- Leer reseñas y análisis sobre Arowana en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de Arowana sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de Arowana (USD)

¿Cuánto valdrá Arowana (ARW) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos Arowana (ARW) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre Arowana.

¡Consulta la predicción del precio de Arowana ahora!

Tokenómica de Arowana (ARW)

Entender la tokenómica de Arowana (ARW) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de ARW!

Cómo comprar Arowana (ARW)

¿Buscas cómo comprar Arowana? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir Arowana en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

ARW a monedas locales

1 Arowana (ARW) en VND
911.28845
1 Arowana (ARW) en AUD
A$0.0533302
1 Arowana (ARW) en GBP
0.0256262
1 Arowana (ARW) en EUR
0.0297818
1 Arowana (ARW) en USD
$0.03463
1 Arowana (ARW) en MYR
RM0.1461386
1 Arowana (ARW) en TRY
1.4489192
1 Arowana (ARW) en JPY
¥5.22913
1 Arowana (ARW) en ARS
ARS$48.9813646
1 Arowana (ARW) en RUB
2.8140338
1 Arowana (ARW) en INR
3.0734125
1 Arowana (ARW) en IDR
Rp577.1664358
1 Arowana (ARW) en KRW
49.4713791
1 Arowana (ARW) en PHP
2.0196216
1 Arowana (ARW) en EGP
￡E.1.6470028
1 Arowana (ARW) en BRL
R$0.1908113
1 Arowana (ARW) en CAD
C$0.048482
1 Arowana (ARW) en BDT
4.1985412
1 Arowana (ARW) en NGN
50.6283674
1 Arowana (ARW) en COP
$134.2244948
1 Arowana (ARW) en ZAR
R.0.606025
1 Arowana (ARW) en UAH
1.4354135
1 Arowana (ARW) en TZS
T.Sh.84.8774374
1 Arowana (ARW) en VES
Bs6.54507
1 Arowana (ARW) en CLP
$33.07165
1 Arowana (ARW) en PKR
Rs9.7628896
1 Arowana (ARW) en KZT
18.558217
1 Arowana (ARW) en THB
฿1.1310158
1 Arowana (ARW) en TWD
NT$1.0638336
1 Arowana (ARW) en AED
د.إ0.1270921
1 Arowana (ARW) en CHF
Fr0.0273577
1 Arowana (ARW) en HKD
HK$0.2694214
1 Arowana (ARW) en AMD
֏13.187104
1 Arowana (ARW) en MAD
.د.م0.3158256
1 Arowana (ARW) en MXN
$0.6437717
1 Arowana (ARW) en SAR
ريال0.1298625
1 Arowana (ARW) en ETB
Br5.0819525
1 Arowana (ARW) en KES
KSh4.4572273
1 Arowana (ARW) en JOD
د.أ0.02455267
1 Arowana (ARW) en PLN
0.1267458
1 Arowana (ARW) en RON
лв0.1516794
1 Arowana (ARW) en SEK
kr0.3293313
1 Arowana (ARW) en BGN
лв0.0581784
1 Arowana (ARW) en HUF
Ft11.7070178
1 Arowana (ARW) en CZK
0.7244596
1 Arowana (ARW) en KWD
د.ك0.01056215
1 Arowana (ARW) en ILS
0.1132401
1 Arowana (ARW) en BOB
Bs0.2386007
1 Arowana (ARW) en AZN
0.058871
1 Arowana (ARW) en TJS
SM0.3192886
1 Arowana (ARW) en GEL
0.093501
1 Arowana (ARW) en AOA
Kz31.7415117
1 Arowana (ARW) en BHD
.د.ب0.01298625
1 Arowana (ARW) en BMD
$0.03463
1 Arowana (ARW) en DKK
kr0.2223246
1 Arowana (ARW) en HNL
L0.9052282
1 Arowana (ARW) en MUR
1.5749724
1 Arowana (ARW) en NAD
$0.5942508
1 Arowana (ARW) en NOK
kr0.3504556
1 Arowana (ARW) en NZD
$0.0602562
1 Arowana (ARW) en PAB
B/.0.03463
1 Arowana (ARW) en PGK
K0.1468312
1 Arowana (ARW) en QAR
ر.ق0.1257069
1 Arowana (ARW) en RSD
дин.3.4924355
1 Arowana (ARW) en UZS
soʻm417.2288197
1 Arowana (ARW) en ALL
L2.8829475
1 Arowana (ARW) en ANG
ƒ0.0619877
1 Arowana (ARW) en AWG
ƒ0.0619877
1 Arowana (ARW) en BBD
$0.06926
1 Arowana (ARW) en BAM
KM0.0581784
1 Arowana (ARW) en BIF
Fr102.43554
1 Arowana (ARW) en BND
$0.0446727
1 Arowana (ARW) en BSD
$0.03463
1 Arowana (ARW) en JMD
$5.5432241
1 Arowana (ARW) en KHR
139.0761578
1 Arowana (ARW) en KMF
Fr14.68312
1 Arowana (ARW) en LAK
752.8260719
1 Arowana (ARW) en LKR
Rs10.4336727
1 Arowana (ARW) en MDL
L0.585247
1 Arowana (ARW) en MGA
Ar154.5980164
1 Arowana (ARW) en MOP
P0.2760011
1 Arowana (ARW) en MVR
0.529839
1 Arowana (ARW) en MWK
MK59.8098193
1 Arowana (ARW) en MZN
MT2.212857
1 Arowana (ARW) en NPR
Rs4.896682
1 Arowana (ARW) en PYG
242.16759
1 Arowana (ARW) en RWF
Fr50.10961
1 Arowana (ARW) en SBD
$0.2850049
1 Arowana (ARW) en SCR
0.4931312
1 Arowana (ARW) en SRD
$1.3287531
1 Arowana (ARW) en SVC
$0.3016273
1 Arowana (ARW) en SZL
L0.5939045
1 Arowana (ARW) en TMT
m0.121205
1 Arowana (ARW) en TND
د.ت0.10150053
1 Arowana (ARW) en TTD
$0.2340988
1 Arowana (ARW) en UGX
Sh118.15756
1 Arowana (ARW) en XAF
Fr19.53132
1 Arowana (ARW) en XCD
$0.093501
1 Arowana (ARW) en XOF
Fr19.53132
1 Arowana (ARW) en XPF
Fr3.53226
1 Arowana (ARW) en BWP
P0.4893219
1 Arowana (ARW) en BZD
$0.06926
1 Arowana (ARW) en CVE
$3.2846555
1 Arowana (ARW) en DJF
Fr6.12951
1 Arowana (ARW) en DOP
$2.1737251
1 Arowana (ARW) en DZD
د.ج4.5067482
1 Arowana (ARW) en FJD
$0.0786101
1 Arowana (ARW) en GNF
Fr298.5106
1 Arowana (ARW) en GTQ
Q0.2638806
1 Arowana (ARW) en GYD
$7.2127364
1 Arowana (ARW) en ISK
kr4.19023

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Arowana

¿Cuánto vale Arowana (ARW) hoy?
El precio en vivo de ARW en USD es de 0.03463 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de ARW en USD?
El precio actual de ARW en USD es de $ 0.03463. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Arowana?
La capitalización de mercado de ARW es de $ 0.00 USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de ARW?
El suministro circulante de ARW es de 0.00 USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de ARW?
ARW alcanzó un precio ATH de 10.64117077383144 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de ARW?
ARW vio un precio ATL de 0.000425025916068227 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de ARW?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para ARW es de $ 210.00K USD.
¿ARW subirá más este año?
El precio de ARW podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de ARW para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-11 11:50:17 (UTC+8)

Aviso legal

