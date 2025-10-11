Tokenómica de Arowana (ARW)
Tokenómica y análisis de precio de Arowana (ARW)
Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de Arowana (ARW), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.
Información de Arowana (ARW)
Una combinación perfecta de activos del mundo real (RWA) y finanzas descentralizadas (DeFi). Ofrece todos los servicios financieros, como el trading de oro y los préstamos, trasladándolos de Web2 a una plataforma Web3. Todo el proyecto se divide en dos áreas: AGT y ARW. AGT es un token respaldado por oro físico, emitido a los usuarios en función de la cantidad de oro que depositan. Los usuarios pueden realizar diversas actividades en la plataforma, como utilizar AGT como garantía para pedir prestado USDT. ARW es un token utilizado en todo el ecosistema del proyecto: para operaciones, recompensas, tarifas de servicio, gobernanza y más. Desempeña un papel clave en guiar la dirección del ecosistema y apoyar su uso, actividades y participación. En otras palabras, dentro de la plataforma del proyecto, AGT y ARW son componentes fundamentales que abordan diversos problemas existentes en el mercado actual y presentan un nuevo paradigma para RWA y DeFi. En resumen, el proyecto tiene como objetivo ofrecer un paradigma completamente nuevo para RWA y DeFi, resolviendo la desconexión actual entre la infraestructura digital y los activos del mundo real, y abordando las limitaciones de los modelos existentes tanto en Web2 como en Web3.
Tokenómica de Arowana (ARW): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de Arowana (ARW) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens ARW que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens ARW que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de ARW ¡explora el precio en vivo del token ARW!
Historial de precios de Arowana (ARW)
Analizar el historial de precios de ARW ayuda a los usuarios a comprender los movimientos pasados del mercado, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de volatilidad. Ya sea que estés rastreando los máximos históricos o identificando tendencias, los datos históricos son una parte crucial de la predicción de precios y el análisis técnico.
Predicción de precios de ARW
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse ARW? Nuestra página de predicción de precios de ARW combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
