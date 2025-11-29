Precio de ALKIMI hoy

El precio actual de ALKIMI (ALKIMI) hoy es $ 0.01887, con una variación del 2.17% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ALKIMI a USD es $ 0.01887 por ALKIMI.

ALKIMI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- ALKIMI. Durante las últimas 24 horas, ALKIMI cotiza entre $ 0.01887 (bajo) y $ 0.01934 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, ALKIMI experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -24.68% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.99K.

Información del mercado de ALKIMI (ALKIMI)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 1.99K$ 1.99K $ 1.99K Cap. de mercado totalmente diluida $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública SUI

La capitalización de mercado actual de ALKIMI es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.99K. El suministro circulante de ALKIMI es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.