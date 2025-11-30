Tokenómica de AKEDO (AKE)

Tokenómica de AKEDO (AKE)

Descubre información clave sobre AKEDO (AKE), incluyendo su suministro de tokens, modelo de distribución y datos de mercado en tiempo real.
Última actualización de la página: 2025-11-30 12:04:01 (UTC+8)
Tokenómica y análisis de precio de AKEDO (AKE)

Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de AKEDO (AKE), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.

Cap. de mercado:
$ 9.14M
Suministro total:
$ 100.00B
Suministro circulante:
$ 22.80B
FDV (Valoración totalmente diluida):
$ 40.11M
Máximo histórico:
$ 0.0032579
Mínimo histórico:
$ 0.000321199084662874
Precio actual:
$ 0.0004011
Información de AKEDO (AKE)

AKEDO es un motor de vibe coding para juegos y creación de contenido, además de una plataforma de lanzamiento, que aprovecha agentes de inteligencia artificial (IA) para mejorar la eficiencia de desarrollo hasta 100 veces en comparación con las soluciones tradicionales basadas en LLM. La plataforma de AKEDO habilita múltiples flujos de ingresos tanto para el protocolo como para los creadores de juegos: cualquiera puede crear colecciones de juegos y lanzar tokens de colección con un solo clic.

Sitio web oficial:
https://learn.akedo.fun
Whitepaper:
https://akedo-1.gitbook.io/akedo-whitepaper
Explorador de bloques:
https://bscscan.com/token/0x2c3a8Ee94dDD97244a93Bc48298f97d2C412F7Db

Tokenómica de AKEDO (AKE): Métricas clave explicadas y casos de uso

Entender la tokenómica de AKEDO (AKE) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.

Métricas clave y cómo se calculan:

Suministro total:

El número máximo de tokens AKE que se han creado o se crearán jamás.

Suministro circulante:

El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.

Suministro máx.:

El límite máximo de tokens AKE que pueden existir en total.

FDV (Valoración totalmente diluida):

Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.

Tasa de inflación:

Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.

¿Por qué importan estas métricas para los traders?

Alto suministro circulante = mayor liquidez.

Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.

Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.

Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.

Ahora que entiendes la tokenómica de AKE ¡explora el precio en vivo del token AKE!

Cómo comprar AKE

¿Interesado en agregar AKEDO (AKE) a tu portafolio? MEXC admite varios métodos para comprar AKE, incluidos tarjetas de crédito, transferencias bancarias y operaciones entre pares. Ya seas principiante o profesional, MEXC hace que la compra de criptomonedas sea fácil y segura.

Historial de precios de AKEDO (AKE)

Analizar el historial de precios de AKE ayuda a los usuarios a comprender los movimientos pasados del mercado, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de volatilidad. Ya sea que estés rastreando los máximos históricos o identificando tendencias, los datos históricos son una parte crucial de la predicción de precios y el análisis técnico.

Predicción de precios de AKE

¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse AKE? Nuestra página de predicción de precios de AKE combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.

mc_how_why_title
Aviso legal

Los datos de la tokenómica en esta página provienen de fuentes externas. MEXC no garantiza su exactitud. Realiza una investigación exhaustiva antes de invertir.

