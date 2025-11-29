Precio de Airbnb hoy

El precio actual de Airbnb (ABNBON) hoy es $ 116.25, con una variación del 0.24% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ABNBON a USD es $ 116.25 por ABNBON.

Airbnb actualmente está en el puesto #2067 por capitalización de mercado en $ 1.02M, con un suministro circulante de 8.81K ABNBON. Durante las últimas 24 horas, ABNBON cotiza entre $ 116.24 (bajo) y $ 116.63 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 132.35693741000557, mientras que el mínimo histórico fue $ 110.8260924145036.

En el corto plazo, ABNBON experimentó un cambio de -0.14% en la última hora y de +2.58% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 57.41K.

Información del mercado de Airbnb (ABNBON)

Puesto No.2067 Cap de mercado $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Volumen (24H) $ 57.41K$ 57.41K $ 57.41K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Suministro de Circulación 8.81K 8.81K 8.81K Suministro total 8,812.54700897 8,812.54700897 8,812.54700897 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Airbnb es de $ 1.02M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 57.41K. El suministro circulante de ABNBON es de 8.81K, con un suministro total de 8812.54700897. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.02M.