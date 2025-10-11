El precio en vivo de Apple xStock hoy es de 246.09 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de AAPLX en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de AAPLX en MEXC ahora.El precio en vivo de Apple xStock hoy es de 246.09 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de AAPLX en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de AAPLX en MEXC ahora.

Precio de Apple xStock(AAPLX)

$246.09
-1.13%1D
Última actualización de la página: 2025-10-11 11:44:06 (UTC+8)

Información del precio (USD) de Apple xStock (AAPLX)

Rango de precios en 24 horas:
$ 238.77
24H Mín
$ 256.26
24H Máx

$ 218.05582778461107
$ 204.46269321696604
+0.69%

-1.13%

-4.68%

-4.68%

El precio en tiempo real de Apple xStock (AAPLX) es de $ 246.09. Durante las últimas 24 horas, AAPLX se ha operado entre un mínimo de $ 238.77 y un máximo de $ 256.26, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de AAPLX es de $ 218.05582778461107, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 204.46269321696604.

En términos de rendimiento a corto plazo, AAPLX ha cambiado en un +0.69% en la última hora, -1.13% en 24 horas y -4.68% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Apple xStock (AAPLX)

$ 1.48M
$ 57.74K
$ 2.21M
6.00K
8,999.85946485
SOL

La capitalización de mercado actual de Apple xStock es de $ 1.48M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 57.74K. El suministro circulante de AAPLX es de 6.00K, con un suministro total de 8999.85946485. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.21M.

Historial de precios de Apple xStock (AAPLX) en USD

Siga los cambios de precios de Apple xStock para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -2.8126-1.13%
30 Días$ +18.15+7.96%
60 Días$ +18.53+8.14%
90 Días$ +36.95+17.66%
Cambio de precio de Apple xStock hoy

Hoy, AAPLX registró un cambio de $ -2.8126 (-1.13%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Apple xStock en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ +18.15 (+7.96%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Apple xStock en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, AAPLX experimentó un cambio de $ +18.53 (+8.14%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Apple xStock en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ +36.95 (+17.66%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Apple xStock (AAPLX)?

Consulta la página Historial de precios de Apple xStock ahora.

Qué es Apple xStock (AAPLX)

Apple xStock (AAPLx) es un certificado de seguimiento emitido como tokens Solana SPL y ERC-20. AAPLx replica el precio de Apple Inc. (el activo subyacente). AAPLx está diseñado para brindar a los participantes elegibles del mercado de criptomonedas acceso, conforme a la normativa, al precio de las acciones de Apple Inc., a la vez que conserva las ventajas de la tecnología blockchain.

Apple xStock está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en Apple xStock de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.

Además, puedes:
- Consultar la disponibilidad de staking de AAPLX para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.
- Leer reseñas y análisis sobre Apple xStock en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de Apple xStock sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de Apple xStock (USD)

¿Cuánto valdrá Apple xStock (AAPLX) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos Apple xStock (AAPLX) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre Apple xStock.

¡Consulta la predicción del precio de Apple xStock ahora!

Tokenómica de Apple xStock (AAPLX)

Entender la tokenómica de Apple xStock (AAPLX) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de AAPLX!

Cómo comprar Apple xStock (AAPLX)

¿Buscas cómo comprar Apple xStock? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir Apple xStock en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

Apple xStock Recurso

Para conocer Apple xStock más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Sitio Web Oficial Apple xStock
Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Apple xStock

¿Cuánto vale Apple xStock (AAPLX) hoy?
El precio en vivo de AAPLX en USD es de 246.09 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de AAPLX en USD?
El precio actual de AAPLX en USD es de $ 246.09. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Apple xStock?
La capitalización de mercado de AAPLX es de $ 1.48M USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de AAPLX?
El suministro circulante de AAPLX es de 6.00K USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de AAPLX?
AAPLX alcanzó un precio ATH de 218.05582778461107 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de AAPLX?
AAPLX vio un precio ATL de 204.46269321696604 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de AAPLX?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para AAPLX es de $ 57.74K USD.
¿AAPLX subirá más este año?
El precio de AAPLX podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de AAPLX para obtener un análisis más detallado.
Actualizaciones importantes de la industria para Apple xStock (AAPLX)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
10-10 18:12:00Actualizaciones de la Industria
Los tokens del sector de privacidad continúan en alza, ZEC sube más del 52% en 24 horas
10-09 22:09:00Actualizaciones de la Industria
La exposición a ETF de Bitcoin y derivados aumenta en $7.75 mil millones en una sola semana, el mayor incremento desde 2025
10-09 06:24:00Actualizaciones de la Industria
Los índices bursátiles estadounidenses caen en picado, las acciones cripto bajan en toda la línea, Bitcoin cae por debajo de los $122,000
10-09 00:05:00Actualizaciones de la Industria
Se reanudaron las retiradas de Bitcoin, con una salida neta de 12.344,33 BTC de CEX en las últimas 24 horas
10-08 11:51:08Actualizaciones de la Industria
Los tokens del Ecosistema BSC continúan aumentando, FORM sube más del 20% en 24h
10-08 03:05:00Actualizaciones de la Industria
$364 millones liquidados en todo el mercado en las últimas 24 horas, principalmente posiciones short

Noticias Destacadas

¿Por qué tantas personas siguen perdiendo dinero en un mercado alcista?

October 6, 2025

El Auge de las Redes Bitcoin de Capa 2: Entendiendo la Tecnología que Está Moldeando el Futuro de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025: Cuando TOTAL3 Alcance Nuevos Máximos pero Tu Portafolio No se Mueve

October 5, 2025
Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

