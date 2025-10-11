Tokenómica de Apple xStock (AAPLX)
Tokenómica y análisis de precio de Apple xStock (AAPLX)
Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de Apple xStock (AAPLX), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.
Información de Apple xStock (AAPLX)
Apple xStock (AAPLx) es un certificado de seguimiento emitido como tokens Solana SPL y ERC-20. AAPLx replica el precio de Apple Inc. (el activo subyacente). AAPLx está diseñado para brindar a los participantes elegibles del mercado de criptomonedas acceso, conforme a la normativa, al precio de las acciones de Apple Inc., a la vez que conserva las ventajas de la tecnología blockchain.
Tokenómica de Apple xStock (AAPLX): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de Apple xStock (AAPLX) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens AAPLX que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens AAPLX que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de AAPLX ¡explora el precio en vivo del token AAPLX!
Historial de precios de Apple xStock (AAPLX)
Analizar el historial de precios de AAPLX ayuda a los usuarios a comprender los movimientos pasados del mercado, los niveles clave de soporte/resistencia y los patrones de volatilidad. Ya sea que estés rastreando los máximos históricos o identificando tendencias, los datos históricos son una parte crucial de la predicción de precios y el análisis técnico.
Predicción de precios de AAPLX
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse AAPLX? Nuestra página de predicción de precios de AAPLX combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
