Precio de Arena-Z hoy

El precio actual de Arena-Z (A2Z) hoy es $ 0.003115, con una variación del 1.79% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de A2Z a USD es $ 0.003115 por A2Z.

Arena-Z actualmente está en el puesto #705 por capitalización de mercado en $ 23.45M, con un suministro circulante de 7.53B A2Z. Durante las últimas 24 horas, A2Z cotiza entre $ 0.003111 (bajo) y $ 0.003201 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.011334315479668481, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.001493343055757559.

En el corto plazo, A2Z experimentó un cambio de -0.13% en la última hora y de -2.08% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 89.59K.

Información del mercado de Arena-Z (A2Z)

Puesto No.705 Cap de mercado $ 23.45M$ 23.45M $ 23.45M Volumen (24H) $ 89.59K$ 89.59K $ 89.59K Cap. de mercado totalmente diluida $ 31.15M$ 31.15M $ 31.15M Suministro de Circulación 7.53B 7.53B 7.53B Suministro máx. 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Suministro total 9,481,911,207.082428 9,481,911,207.082428 9,481,911,207.082428 Tasa de circulación 75.29% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Arena-Z es de $ 23.45M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 89.59K. El suministro circulante de A2Z es de 7.53B, con un suministro total de 9481911207.082428. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 31.15M.