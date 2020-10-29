Wootrade Network (WOO) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Wootrade Network (WOO), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Wootrade Network (WOO) Wootrade is incubated by the top quantitative fund Kronos Research, which aims to solve the pain points of the diversified liquidity of the cryptocurrency market, and provides sufficient trading depth for users such as exchanges, wallets, and trading institutions with zero fees. At present, Wootrade products have been in operation for nearly one year and have been upgraded to version 2.0. There are more than 10 exchanges and trading institutions connected, including Gate.io, hoo.com, MXC, Oneboat Capital, Genesis Block, etc. A total of over 65,000 end users have used its trading depth through the exchanges cooperating with Wootrade. Επίσημη ιστοσελίδα: https://woo.org Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://learn.woo.org Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4691937a7508860f876c9c0a2a617e7d9e945d4b Αγοράστε WOO τώρα!

Wootrade Network (WOO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Wootrade Network (WOO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 146.55M $ 146.55M $ 146.55M Συνολική προμήθεια: $ 2.21B $ 2.21B $ 2.21B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.91B $ 1.91B $ 1.91B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 169.60M $ 169.60M $ 169.60M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.79349 $ 1.79349 $ 1.79349 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.07684 $ 0.07684 $ 0.07684 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Wootrade Network (WOO)

Tokenomics Wootrade Network (WOO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Wootrade Network (WOO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός WOO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα WOO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του WOO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του WOO token!

Πώς να Αγοράσετε WOO Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Wootrade Network (WOO) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς WOO, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε WOO στη MEXC τώρα!

Wootrade Network (WOO) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών WOO βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών WOO τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής WOO Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το WOO; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του WOO συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του WOO Token τώρα!

