Xai (XAI) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Xai (XAI), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο.

Πληροφορίες Xai (XAI) Xai was developed to enable real economies and open trade in the next generation of video games. With Xai, potentially billions of traditional gamers can own and trade valuable in-game items in their favorite games for the first time, without the need to use crypto-wallets. Επίσημη ιστοσελίδα: https://xai.games/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://xai-foundation.gitbook.io/xai-network/xai-blockchain/welcome-to-xai Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0x4Cb9a7AE498CEDcBb5EAe9f25736aE7d428C9D66 Αγοράστε XAI τώρα!

Xai (XAI) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Xai (XAI), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 85.39M $ 85.39M $ 85.39M Συνολική προμήθεια: $ 1.99B $ 1.99B $ 1.99B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.71B $ 1.71B $ 1.71B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 124.72M $ 124.72M $ 124.72M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.6337 $ 1.6337 $ 1.6337 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.03866533668546428 $ 0.03866533668546428 $ 0.03866533668546428 Τρέχουσα τιμή: $ 0.04989 $ 0.04989 $ 0.04989 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Xai (XAI)

Tokenomics Xai (XAI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Xai (XAI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός XAI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα XAI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του XAI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του XAI token!

Πώς να Αγοράσετε XAI Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Xai (XAI) στο χαρτοφυλάκιό σας;

Xai (XAI) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών XAI βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών XAI τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής XAI Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το XAI; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του XAI συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του XAI Token τώρα!

