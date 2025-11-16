Εξερευνήστε τα tokenomics Velvet (VELVET) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token VELVET, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics Velvet (VELVET) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token VELVET, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!