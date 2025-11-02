ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Velvet είναι 0.265 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο VELVET σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής VELVET εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Velvet είναι 0.265 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο VELVET σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής VELVET εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το VELVET

Πληροφορίες Τιμής VELVET

Τι είναι το VELVET

Whitepaper VELVET

Επίσημος Ιστότοπος VELVET

Tokenomics VELVET

Προβλέψεις Τιμών VELVET

Ιστορικό VELVET

Οδηγός Αγοράς VELVET

Μετατροπέας νομίσματος VELVET-σε-Fiat

Spot VELVET

VELVET Futures USDT-M

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Velvet Λογότ.

Τιμή Velvet(VELVET)

Live Τιμή 1 VELVET σε USD

$0.265
$0.265$0.265
-1.04%1D
USD
Velvet (VELVET) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:52:13 (UTC+8)

Velvet (VELVET) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.24961
$ 0.24961$ 0.24961
Κατώτ. 24H
$ 0.28863
$ 0.28863$ 0.28863
Υψηλ. 24H

$ 0.24961
$ 0.24961$ 0.24961

$ 0.28863
$ 0.28863$ 0.28863

$ 0.31715699544548037
$ 0.31715699544548037$ 0.31715699544548037

$ 0.032064654757022706
$ 0.032064654757022706$ 0.032064654757022706

-1.87%

-1.04%

+28.30%

+28.30%

Velvet (VELVET) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.265. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VELVET μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.24961 και ενός υψηλού $ 0.28863, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VELVET είναι $ 0.31715699544548037, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.032064654757022706.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VELVET έχει αλλάξει κατά -1.87% την τελευταία ώρα, -1.04% τις τελευταίες 24 ώρες και +28.30% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Velvet (VELVET) Πληροφορίες αγοράς

No.761

$ 24.18M
$ 24.18M$ 24.18M

$ 152.58K
$ 152.58K$ 152.58K

$ 265.00M
$ 265.00M$ 265.00M

91.24M
91.24M 91.24M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

9.12%

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Velvet είναι $ 24.18M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 152.58K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VELVET είναι 91.24M, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 265.00M

Velvet (VELVET) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Velvet για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.002785-1.04%
30 ημέρες$ +0.08021+43.40%
60 Ημέρες$ +0.20183+319.50%
90 Ημέρες$ +0.21583+438.94%
Velvet Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το VELVET κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.002785 (-1.04%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Velvet Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.08021 (+43.40%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Velvet Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το VELVET άλλαξε κατά $ +0.20183 (+319.50%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Velvet Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.21583 (+438.94%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Velvet (VELVET);

Ελέγξτε τώρα τη Velvet σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Velvet (VELVET)

Velvet is a DeFAI Operating System streamlining onchain research, trading & portfolio management. Velvet app is live on BNB Chain, Base, Solana, Ethereum & Sonic with 100k+ users trading & executing DeFi strategies. It's multi-agent AI Co-Pilot integrated into the app to help discover, analyze & execute new opportunities using natural language. Velvet infrastructure also allows others to create tokenized DeFi strategies & manage them via UI or APIs with 10k+ vaults already created by KOLs, traders & crypto hedge funds.

Velvet είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Velvetεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεVELVET τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοVelvet ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Velvet ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Velvet Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Velvet (VELVET) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Velvet (VELVET) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Velvet.

Ελέγξτε την Velvet πρόβλεψη τιμής τώρα!

Velvet (VELVET) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Velvet (VELVET) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του VELVET token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Velvet (VELVET)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Velvet? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Velvet στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

VELVET σε Τοπικά Νομίσματα

1 Velvet(VELVET) σε VND
6,973.475
1 Velvet(VELVET) σε AUD
A$0.4028
1 Velvet(VELVET) σε GBP
0.2014
1 Velvet(VELVET) σε EUR
0.2279
1 Velvet(VELVET) σε USD
$0.265
1 Velvet(VELVET) σε MYR
RM1.11035
1 Velvet(VELVET) σε TRY
11.13
1 Velvet(VELVET) σε JPY
¥40.545
1 Velvet(VELVET) σε ARS
ARS$380.2008
1 Velvet(VELVET) σε RUB
21.30335
1 Velvet(VELVET) σε INR
23.52405
1 Velvet(VELVET) σε IDR
Rp4,416.6649
1 Velvet(VELVET) σε PHP
15.55285
1 Velvet(VELVET) σε EGP
￡E.12.455
1 Velvet(VELVET) σε BRL
R$1.42305
1 Velvet(VELVET) σε CAD
C$0.371
1 Velvet(VELVET) σε BDT
32.2929
1 Velvet(VELVET) σε NGN
382.9462
1 Velvet(VELVET) σε COP
$1,019.22975
1 Velvet(VELVET) σε ZAR
R.4.60305
1 Velvet(VELVET) σε UAH
11.07435
1 Velvet(VELVET) σε TZS
T.Sh.649.5097
1 Velvet(VELVET) σε VES
Bs58.565
1 Velvet(VELVET) σε CLP
$249.1
1 Velvet(VELVET) σε PKR
Rs74.836
1 Velvet(VELVET) σε KZT
139.9147
1 Velvet(VELVET) σε THB
฿8.5383
1 Velvet(VELVET) σε TWD
NT$8.15935
1 Velvet(VELVET) σε AED
د.إ0.97255
1 Velvet(VELVET) σε CHF
Fr0.212
1 Velvet(VELVET) σε HKD
HK$2.05905
1 Velvet(VELVET) σε AMD
֏101.0657
1 Velvet(VELVET) σε MAD
.د.م2.44595
1 Velvet(VELVET) σε MXN
$4.9184
1 Velvet(VELVET) σε SAR
ريال0.99375
1 Velvet(VELVET) σε ETB
Br40.71195
1 Velvet(VELVET) σε KES
KSh34.1426
1 Velvet(VELVET) σε JOD
د.أ0.187885
1 Velvet(VELVET) σε PLN
0.9752
1 Velvet(VELVET) σε RON
лв1.16865
1 Velvet(VELVET) σε SEK
kr2.51485
1 Velvet(VELVET) σε BGN
лв0.44785
1 Velvet(VELVET) σε HUF
Ft88.5683
1 Velvet(VELVET) σε CZK
5.58885
1 Velvet(VELVET) σε KWD
د.ك0.080825
1 Velvet(VELVET) σε ILS
0.86125
1 Velvet(VELVET) σε BOB
Bs1.82585
1 Velvet(VELVET) σε AZN
0.4505
1 Velvet(VELVET) σε TJS
SM2.4327
1 Velvet(VELVET) σε GEL
0.71815
1 Velvet(VELVET) σε AOA
Kz242.89635
1 Velvet(VELVET) σε BHD
.د.ب0.099375
1 Velvet(VELVET) σε BMD
$0.265
1 Velvet(VELVET) σε DKK
kr1.71455
1 Velvet(VELVET) σε HNL
L6.9483
1 Velvet(VELVET) σε MUR
12.1211
1 Velvet(VELVET) σε NAD
$4.58185
1 Velvet(VELVET) σε NOK
kr2.6818
1 Velvet(VELVET) σε NZD
$0.4611
1 Velvet(VELVET) σε PAB
B/.0.265
1 Velvet(VELVET) σε PGK
K1.113
1 Velvet(VELVET) σε QAR
ر.ق0.96195
1 Velvet(VELVET) σε RSD
дин.26.7809
1 Velvet(VELVET) σε UZS
soʻm3,154.7614
1 Velvet(VELVET) σε ALL
L22.12485
1 Velvet(VELVET) σε ANG
ƒ0.47435
1 Velvet(VELVET) σε AWG
ƒ0.47435
1 Velvet(VELVET) σε BBD
$0.53
1 Velvet(VELVET) σε BAM
KM0.4452
1 Velvet(VELVET) σε BIF
Fr774.595
1 Velvet(VELVET) σε BND
$0.34185
1 Velvet(VELVET) σε BSD
$0.265
1 Velvet(VELVET) σε JMD
$42.41325
1 Velvet(VELVET) σε KHR
1,060
1 Velvet(VELVET) σε KMF
Fr112.89
1 Velvet(VELVET) σε LAK
5,760.86945
1 Velvet(VELVET) σε LKR
රු80.4487
1 Velvet(VELVET) σε MDL
L4.49705
1 Velvet(VELVET) σε MGA
Ar1,188.3395
1 Velvet(VELVET) σε MOP
P2.1147
1 Velvet(VELVET) σε MVR
4.0545
1 Velvet(VELVET) σε MWK
MK458.4765
1 Velvet(VELVET) σε MZN
MT16.9335
1 Velvet(VELVET) σε NPR
रु37.4816
1 Velvet(VELVET) σε PYG
1,866.13
1 Velvet(VELVET) σε RWF
Fr383.985
1 Velvet(VELVET) σε SBD
$2.18095
1 Velvet(VELVET) σε SCR
3.8796
1 Velvet(VELVET) σε SRD
$10.2025
1 Velvet(VELVET) σε SVC
$2.3108
1 Velvet(VELVET) σε SZL
L4.58185
1 Velvet(VELVET) σε TMT
m0.9275
1 Velvet(VELVET) σε TND
د.ت0.78016
1 Velvet(VELVET) σε TTD
$1.78875
1 Velvet(VELVET) σε UGX
Sh920.08
1 Velvet(VELVET) σε XAF
Fr149.725
1 Velvet(VELVET) σε XCD
$0.7155
1 Velvet(VELVET) σε XOF
Fr149.725
1 Velvet(VELVET) σε XPF
Fr27.03
1 Velvet(VELVET) σε BWP
P3.54835
1 Velvet(VELVET) σε BZD
$0.53
1 Velvet(VELVET) σε CVE
$25.18825
1 Velvet(VELVET) σε DJF
Fr46.905
1 Velvet(VELVET) σε DOP
$16.9759
1 Velvet(VELVET) σε DZD
د.ج34.44205
1 Velvet(VELVET) σε FJD
$0.60685
1 Velvet(VELVET) σε GNF
Fr2,284.3
1 Velvet(VELVET) σε GTQ
Q2.0246
1 Velvet(VELVET) σε GYD
$55.28695
1 Velvet(VELVET) σε ISK
kr32.86

Velvet Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Velvet, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Velvet
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Velvet

Πόσο αξίζει το Velvet (VELVET) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή VELVET στο USD είναι 0.265 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή VELVET σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του VELVET σε USD είναι $ 0.265. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Velvet;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το VELVET είναι $ 24.18M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του VELVET;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του VELVET είναι 91.24M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του VELVET;
Το VELVET πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.31715699544548037 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του VELVET;
Το VELVET είχε τιμή ATL ύψους 0.032064654757022706 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του VELVET;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το VELVET είναι $ 152.58K USD.
Θα ανέβει το VELVET υψηλότερα φέτος;
Το VELVET μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την VELVET πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:52:13 (UTC+8)

Velvet (VELVET) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

