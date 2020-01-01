TAP Protocol (TAP) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το TAP Protocol (TAP), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες TAP Protocol (TAP) Tap Protocol is revolutionizing Bitcoin with the first native Bitcoin smart contract directly accessing UTXO on Bitcoin Layer 1. Through seamless integration, Tap enables a bridge between Ethereum and Bitcoin, allowing for unprecedented native Bitcoin swaps and cross-chain functionality. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.tap-protocol.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://github.com/Trac-Systems/tap-protocol-specs Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5e7F6e008C6d9D7AD4c7EB75Bd4ce62864cc7454

TAP Protocol (TAP) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για TAP Protocol (TAP), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 9.05M $ 9.05M $ 9.05M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 12.15 $ 12.15 $ 12.15 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.3104134241259987 $ 0.3104134241259987 $ 0.3104134241259987 Τρέχουσα τιμή: $ 0.431 $ 0.431 $ 0.431 Μάθετε περισσότερα για την τιμή TAP Protocol (TAP)

Tokenomics TAP Protocol (TAP): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του TAP Protocol (TAP) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός TAP token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα TAP token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του TAP, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του TAP token!

Πώς να Αγοράσετε TAP Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε TAP Protocol (TAP) στο χαρτοφυλάκιό σας;

TAP Protocol (TAP) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών TAP βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης.

Πρόβλεψη Τιμής TAP Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το TAP; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του TAP συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.

