Εξερευνήστε τα tokenomics Switchboard (SWTCH) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token SWTCH, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics Switchboard (SWTCH) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token SWTCH, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!