Πληροφορίες SOLANIUM (SLIM) Solanium is an all-in-one platform for the Solana blockchain. Featuring a launchpad, decentralized trading, governance and staking. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.solanium.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.solanium.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/xxxxa1sKNGwFtw2kFn8XauW9xq8hBZ5kVtcSesTT9fW Αγοράστε SLIM τώρα!

SOLANIUM (SLIM) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για SOLANIUM (SLIM), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 4.22M $ 4.22M $ 4.22M Συνολική προμήθεια: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 4.22M $ 4.22M $ 4.22M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 5.799 $ 5.799 $ 5.799 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.01995524978345313 $ 0.01995524978345313 $ 0.01995524978345313 Τρέχουσα τιμή: $ 0.04223 $ 0.04223 $ 0.04223 Μάθετε περισσότερα για την τιμή SOLANIUM (SLIM)

Tokenomics SOLANIUM (SLIM): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του SOLANIUM (SLIM) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SLIM token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SLIM token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SLIM, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SLIM token!

Πώς να Αγοράσετε SLIM Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε SOLANIUM (SLIM) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς SLIM, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε SLIM στη MEXC τώρα!

SOLANIUM (SLIM) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών SLIM βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών SLIM τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής SLIM Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το SLIM; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του SLIM συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του SLIM Token τώρα!

