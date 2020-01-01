Turbo (TURBO) Tokenomics
Πληροφορίες Turbo (TURBO)
Turbo Token (TURBO) is a revolutionary meme coin featuring a futuristic toad mascot.
Turbo (TURBO) Tokenomics & ανάλυση τιμών
Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Turbo (TURBO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.
Σε βάθος δομή Token Turbo (TURBO)
Εντρυφήστε στον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται, κατανέμονται και ξεκλειδώνονται τα token TURBO. Αυτή η ενότητα υπογραμμίζει βασικές πτυχές της οικονομικής δομής του token: χρησιμότητα, κίνητρα και κατοχύρωση.
Turbo ($TURBO) is a memecoin on the Ethereum blockchain, designed to be fully decentralized, community-driven, and simple in its tokenomics. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, and mechanisms related to locking and unlocking.
Issuance Mechanism
- Fixed Supply: Turbo has a total supply of 69 billion tokens.
- No Ongoing Issuance: All tokens were minted at launch; there is no inflation or further issuance. The contract ownership has been renounced, ensuring no party can mint additional tokens.
- Initial Distribution: The tokens were distributed as follows:
- Crowdfunded: 60 billion tokens
- Founder Allocation: 9 billion tokens
- All Tokens in Circulation: There are no tokens held in reserve or subject to future unlocks.
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Amount (Billion)
|Percentage of Total Supply
|Notes
|Crowdfunded
|60
|87%
|Distributed to community
|Founder Allocation
|9
|13%
|Allocated to founder
|Total
|69
|100%
|All tokens in circulation
- No Team, Treasury, or Reserve: There are no allocations for team, treasury, or ecosystem funds. The project is entirely community-driven.
Usage and Incentive Mechanism
- Decentralized and Permissionless: Anyone can use, trade, or integrate Turbo into platforms or applications without central approval.
- No Transaction Taxes: Turbo imposes no taxes or fees on transactions, ensuring frictionless peer-to-peer trading.
- No Staking, Yield, or Rewards: There are no built-in staking, yield farming, or incentive programs. Turbo does not generate profit, nor does it maintain a treasury.
- Community-Driven Utility: The token’s value and use cases are determined organically by the community, including integration into third-party platforms, meme culture, and community events.
- No Governance Mechanism: Turbo operates without formal governance; all decisions and developments are community-led.
Locking Mechanism
- No Locking or Vesting: All tokens were made available at launch. There are no vesting schedules, lockups, or delayed unlocks for any allocation.
- Renounced Contract Ownership: The smart contract is immutable, and no party can introduce new locking or vesting mechanisms.
Unlocking Time
- Immediate Unlock: All tokens were unlocked and distributed at launch. There are no future unlock events.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Fixed supply, all tokens minted at launch, no further issuance
|Allocation
|87% crowdfunded, 13% founder, 0% team/treasury, all in circulation
|Usage/Incentives
|No taxes, no staking/yield, fully community-driven, no profit/treasury
|Locking
|None; all tokens unlocked and distributed at launch
|Unlocking
|Immediate; no future unlocks or vesting
Additional Notes
- Decentralization: Turbo’s contract ownership is renounced, ensuring no central authority or unilateral changes.
- Legal and Regulatory: Users are responsible for compliance with local laws and regulations.
- No Guarantees: There are no guarantees of profit, future value, or ongoing development; participation is at users’ own risk.
In summary: Turbo’s tokenomics are intentionally simple and transparent, with all tokens distributed at launch, no ongoing issuance, no vesting or locking, and no built-in incentives beyond community-driven use and adoption. This structure is designed to empower the community and ensure true decentralization.
Tokenomics Turbo (TURBO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης
Η κατανόηση των tokenomics του Turbo (TURBO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.
Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:
Συνολική προμήθεια:
Ο μέγιστος αριθμός TURBO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.
Μέγιστη παροχή:
Το σκληρό όριο για το πόσα TURBO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.
Ποσοστό πληθωρισμού:
Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.
Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;
Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.
Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.
Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.
Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.
Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του TURBO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του TURBO token!
Turbo (TURBO) Ιστορικό τιμών
Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών TURBO βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης.
