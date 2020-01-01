Rocket Pool (RPL) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Rocket Pool (RPL), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Rocket Pool (RPL) Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.rocketpool.net/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.rocketpool.net Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xd33526068d116ce69f19a9ee46f0bd304f21a51f Αγοράστε RPL τώρα!

Rocket Pool (RPL) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Rocket Pool (RPL), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 165.68M $ 165.68M $ 165.68M Συνολική προμήθεια: $ 21.63M $ 21.63M $ 21.63M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 21.63M $ 21.63M $ 21.63M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 165.68M $ 165.68M $ 165.68M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 65.19 $ 65.19 $ 65.19 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.0911751633458 $ 0.0911751633458 $ 0.0911751633458 Τρέχουσα τιμή: $ 7.661 $ 7.661 $ 7.661 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Rocket Pool (RPL)

Tokenomics Rocket Pool (RPL): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Rocket Pool (RPL) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός RPL token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα RPL token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του RPL, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του RPL token!

Πώς να Αγοράσετε RPL Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Rocket Pool (RPL) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς RPL, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε RPL στη MEXC τώρα!

Rocket Pool (RPL) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών RPL βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών RPL τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής RPL Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το RPL; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του RPL συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του RPL Token τώρα!

