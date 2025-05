RPL

Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0.

ΌνομαRPL

ΚατάταξηNo.361

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)32.60%

Προμήθεια Κυκλοφορίας21,384,675.27468185

Μέγιστη Προμήθεια∞

Συνολικός Όγκος21,384,675.27468185

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή154.7288747531403,2021-11-16

Χαμηλότερη τιμή0.0911751633458,2019-05-17

Δημόσιο BlockchainETH

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

