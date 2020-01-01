The Root Network (ROOT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το The Root Network (ROOT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες The Root Network (ROOT) ROOT is the lifeforce of The Root Network. More than just a blockchain, The Root Network is decentralized, community-owned and designed to power and connect digital experiences within Futureverse and beyond. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.therootnetwork.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.futureverse.com/research?index=whitepaper Block Explorer: https://rootscan.io/ Αγοράστε ROOT τώρα!

The Root Network (ROOT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για The Root Network (ROOT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 11.64M $ 11.64M $ 11.64M Συνολική προμήθεια: $ 12.00B $ 12.00B $ 12.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 3.45B $ 3.45B $ 3.45B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 40.45M $ 40.45M $ 40.45M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.1329 $ 0.1329 $ 0.1329 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.002998370160641525 $ 0.002998370160641525 $ 0.002998370160641525 Τρέχουσα τιμή: $ 0.003371 $ 0.003371 $ 0.003371 Μάθετε περισσότερα για την τιμή The Root Network (ROOT)

Tokenomics The Root Network (ROOT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του The Root Network (ROOT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ROOT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ROOT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ROOT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ROOT token!

The Root Network (ROOT) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών ROOT βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών ROOT τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής ROOT Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το ROOT; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του ROOT συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του ROOT Token τώρα!

