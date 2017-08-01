Loopring (LRC) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Loopring (LRC), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Loopring (LRC) Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon. Επίσημη ιστοσελίδα: https://loopring.org Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://github.com/Loopring/protocols/blob/master/packages/loopring_v3/DESIGN.md Block Explorer: https://solscan.io/token/HCTVFTzHL21a1dPzKxAUeWwqbE8QMUyvgChFDL4XYoi1 Αγοράστε LRC τώρα!

Loopring (LRC) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Loopring (LRC), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 133.83M $ 133.83M $ 133.83M Συνολική προμήθεια: $ 1.37B $ 1.37B $ 1.37B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.37B $ 1.37B $ 1.37B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 134.49M $ 134.49M $ 134.49M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 3.8371 $ 3.8371 $ 3.8371 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.019860698096 $ 0.019860698096 $ 0.019860698096 Τρέχουσα τιμή: $ 0.09789 $ 0.09789 $ 0.09789 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Loopring (LRC)

Tokenomics Loopring (LRC): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Loopring (LRC) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός LRC token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα LRC token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του LRC, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του LRC token!

Πώς να Αγοράσετε LRC Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Loopring (LRC) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς LRC, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε LRC στη MEXC τώρα!

Loopring (LRC) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών LRC βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών LRC τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής LRC Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το LRC; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του LRC συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του LRC Token τώρα!

