Cardano (ADA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Cardano (ADA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 32.30B $ 32.30B $ 32.30B Συνολική προμήθεια: $ 44.99B $ 44.99B $ 44.99B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 35.61B $ 35.61B $ 35.61B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 40.82B $ 40.82B $ 40.82B Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 3.099 $ 3.099 $ 3.099 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.017354099079966545 $ 0.017354099079966545 $ 0.017354099079966545 Τρέχουσα τιμή: $ 0.9072 $ 0.9072 $ 0.9072 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Cardano (ADA)

Σε βάθος δομή Token Cardano (ADA) Εντρυφήστε στον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται, κατανέμονται και ξεκλειδώνονται τα token ADA. Αυτή η ενότητα υπογραμμίζει βασικές πτυχές της οικονομικής δομής του token: χρησιμότητα, κίνητρα και κατοχύρωση. Issuance Mechanism Maximum Supply: 45 billion ADA.

45 billion ADA. Initial Distribution: Cardano was funded through a multi-stage Initial Coin Offering (ICO) in Asia from September 2015 to February 2017. Approximately 25.93 billion ADA (~57.62% of the max supply) was sold during the ICO.

Cardano was funded through a multi-stage Initial Coin Offering (ICO) in Asia from September 2015 to February 2017. Approximately 25.93 billion ADA (~57.62% of the max supply) was sold during the ICO. Ongoing Issuance: New ADA is issued as staking rewards. 0.30% of ADA’s reserve (maximum supply minus circulating supply) is distributed every five-day epoch, with rewards split between stakers and the Cardano treasury. The reserve started with ~13.8 billion ADA (~30.66% of max supply). Allocation Mechanism Allocation Category ADA Amount (Billion) % of Max Supply Notes ICO Participants ~25.93 ~57.62% Distributed via multi-stage ICO (2015–2017) Cardano Foundation ~0.65 ~1.44% For ecosystem development EMURGO ~2.07 ~4.61% For commercial ventures Input Output Global (IOG) ~2.46 ~5.47% For protocol development; 1/3 unlocked at launch, 2/3 unlocked in 2018 and 2019 Reserve (for staking) ~13.8 ~30.66% Used for ongoing staking rewards Usage and Incentive Mechanism Network Fees: ADA is used to pay transaction fees on the Cardano network. Fees are calculated based on transaction size and a minimum constant.

ADA is used to pay transaction fees on the Cardano network. Fees are calculated based on transaction size and a minimum constant. Staking: ADA holders can delegate their tokens to stake pools or operate their own pools. Both delegators and pool operators receive ADA rewards for securing the network and producing blocks.

ADA holders can delegate their tokens to stake pools or operate their own pools. Both delegators and pool operators receive ADA rewards for securing the network and producing blocks. Governance: ADA is used for on-chain governance, including voting in Project Catalyst, which funds ecosystem projects.

ADA is used for on-chain governance, including voting in Project Catalyst, which funds ecosystem projects. DeFi and Native Tokens: ADA is required for interacting with DeFi protocols and for minting/transacting native tokens on Cardano. Locking Mechanism Staking: ADA delegated for staking is not locked; users retain full control and can move their tokens at any time, though rewards are distributed at the end of each epoch.

ADA delegated for staking is not locked; users retain full control and can move their tokens at any time, though rewards are distributed at the end of each epoch. Governance (Voting): For Project Catalyst and future Voltaire governance, ADA may be temporarily locked to represent voting rights and prevent double voting.

For Project Catalyst and future Voltaire governance, ADA may be temporarily locked to represent voting rights and prevent double voting. Smart Contracts: ADA can be locked in smart contracts for DeFi, escrow, or other use cases, depending on contract logic. Unlocking Time Team/Entity Allocations: For IOG, 1/3 of ADA was unlocked at network launch (September 2017), with the remaining 2/3 unlocked on June 1, 2018, and June 1, 2019.

For IOG, 1/3 of ADA was unlocked at network launch (September 2017), with the remaining 2/3 unlocked on June 1, 2018, and June 1, 2019. Staking/Delegation: No lock-up period; ADA can be withdrawn or redelegated at any time.

No lock-up period; ADA can be withdrawn or redelegated at any time. Governance: ADA used for voting is typically locked for the duration of the voting period, after which it is released. Summary Table Mechanism Details Issuance Multi-stage ICO + ongoing staking rewards from reserve Allocation ICO, Cardano Foundation, EMURGO, IOG, Reserve Usage Network fees, staking, governance, DeFi, native token minting Incentives Staking rewards, governance participation rewards Locking No lock for staking; temporary lock for governance; contract-dependent for smart contracts Unlocking Team unlocks (2017–2019); staking/governance unlocks per protocol rules Additional Notes No Superuser Functions: There is no evidence of superuser privileges (e.g., pausing, freezing, or forcibly transferring ADA).

There is no evidence of superuser privileges (e.g., pausing, freezing, or forcibly transferring ADA). Native Token Support: Cardano natively supports custom tokens without smart contracts, but only ADA is used for fees and rewards.

Cardano natively supports custom tokens without smart contracts, but only ADA is used for fees and rewards. Treasury and Rewards: A portion of staking rewards is allocated to the Cardano treasury for future ecosystem development. For further details, see the official Cardano documentation and Cardano monetary policy.

Tokenomics Cardano (ADA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Cardano (ADA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ADA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ADA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ADA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ADA token!

