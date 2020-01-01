iExec RLC (RLC) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το iExec RLC (RLC), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες iExec RLC (RLC) RLC is an Ethereum token for the iExec cloud platform in which users can monetize and rent computing power and data. iExec enables developers to power applications on what is described as “a decentralized marketplace for cloud resources.” Επίσημη ιστοσελίδα: https://iex.ec/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.iex.ec/developers Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x607F4C5BB672230e8672085532f7e901544a7375 Αγοράστε RLC τώρα!

iExec RLC (RLC) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για iExec RLC (RLC), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 71.75M $ 71.75M $ 71.75M Συνολική προμήθεια: $ 87.00M $ 87.00M $ 87.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 72.38M $ 72.38M $ 72.38M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 86.23M $ 86.23M $ 86.23M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 4.7815 $ 4.7815 $ 4.7815 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.148837272278 $ 0.148837272278 $ 0.148837272278 Τρέχουσα τιμή: $ 0.9912 $ 0.9912 $ 0.9912 Μάθετε περισσότερα για την τιμή iExec RLC (RLC)

Tokenomics iExec RLC (RLC): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του iExec RLC (RLC) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός RLC token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα RLC token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του RLC, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του RLC token!

Πώς να Αγοράσετε RLC Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε iExec RLC (RLC) στο χαρτοφυλάκιό σας;

iExec RLC (RLC) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών RLC βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών RLC τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής RLC Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το RLC; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του RLC συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του RLC Token τώρα!

