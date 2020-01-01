Pundi X (PUNDIX) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Pundi X (PUNDIX), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Pundi X (PUNDIX) Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain. Επίσημη ιστοσελίδα: https://pundix.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://pundix.com/pdf/PundiX_Whitepaper_EN_Ver.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0fd10b9899882a6f2fcb5c371e17e70fdee00c38 Αγοράστε PUNDIX τώρα!

Pundi X (PUNDIX) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Pundi X (PUNDIX), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 78.21M Συνολική προμήθεια: $ 258.39M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 258.39M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 78.26M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.8636 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.21487481482968304 Τρέχουσα τιμή: $ 0.3027 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Pundi X (PUNDIX)

Tokenomics Pundi X (PUNDIX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Pundi X (PUNDIX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός PUNDIX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα PUNDIX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του PUNDIX, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του PUNDIX token!

Πώς να Αγοράσετε PUNDIX Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Pundi X (PUNDIX) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς PUNDIX, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε PUNDIX στη MEXC τώρα!

Pundi X (PUNDIX) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών PUNDIX βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών PUNDIX τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής PUNDIX Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το PUNDIX; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του PUNDIX συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του PUNDIX Token τώρα!

