Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain.

ΌνομαPUNDIX

ΚατάταξηNo.297

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)191.78%

Προμήθεια Κυκλοφορίας258,386,541.0999244

Μέγιστη Προμήθεια258,526,640

Συνολικός Όγκος258,386,541.0999244

Ποσοστό κυκλοφορίας0.9994%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή7.13592656,2021-04-09

Χαμηλότερη τιμή0.21487481482968304,2025-04-07

Δημόσιο BlockchainETH

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

