Star Atlas DAO (POLIS) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Star Atlas DAO (POLIS), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Star Atlas DAO (POLIS) Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies Επίσημη ιστοσελίδα: https://staratlas.com Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://staratlas.com/white-paper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/poLisWXnNRwC6oBu1vHiuKQzFjGL4XDSu4g9qjz9qVk Αγοράστε POLIS τώρα!

Star Atlas DAO (POLIS) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Star Atlas DAO (POLIS), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 29.20M $ 29.20M $ 29.20M Συνολική προμήθεια: $ 360.00M $ 360.00M $ 360.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 303.27M $ 303.27M $ 303.27M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 34.66M $ 34.66M $ 34.66M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 14.98 $ 14.98 $ 14.98 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.04294035647935489 $ 0.04294035647935489 $ 0.04294035647935489 Τρέχουσα τιμή: $ 0.09627 $ 0.09627 $ 0.09627 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Star Atlas DAO (POLIS)

Tokenomics Star Atlas DAO (POLIS): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Star Atlas DAO (POLIS) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός POLIS token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα POLIS token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του POLIS, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του POLIS token!

Πώς να Αγοράσετε POLIS Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Star Atlas DAO (POLIS) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς POLIS, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε POLIS στη MEXC τώρα!

Star Atlas DAO (POLIS) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών POLIS βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών POLIS τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής POLIS Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το POLIS; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του POLIS συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του POLIS Token τώρα!

