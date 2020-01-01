Octo Gaming (OTK) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Octo Gaming (OTK), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Octo Gaming (OTK) Octo Gaming is the number 1 mobile gaming platform on Solana with 4M downloads, available on the App Store, Play Store and Solana dApp. The platform is fueled by mini games using a mix between Octo's IPs and the most powerful web2 and web3 IPs enabling users to monetize their time spent playing video games. 17 games are already available on the app with over 100 million matches played. Επίσημη ιστοσελίδα: https://octo-gaming.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://whitepaper.octo-gaming.com/introduction/welcome-octonaut Block Explorer: https://solscan.io/token/octo82drBEdm8CSDaEKBymVn86TBtgmPnDdmE64PTqJ Αγοράστε OTK τώρα!

Octo Gaming (OTK) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Octo Gaming (OTK), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 2.33M $ 2.33M $ 2.33M Συνολική προμήθεια: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 489.53M $ 489.53M $ 489.53M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 5.71M $ 5.71M $ 5.71M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.0081 $ 0.0081 $ 0.0081 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000660347704777999 $ 0.000660347704777999 $ 0.000660347704777999 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00476 $ 0.00476 $ 0.00476 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Octo Gaming (OTK)

Tokenomics Octo Gaming (OTK): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Octo Gaming (OTK) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός OTK token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα OTK token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του OTK, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του OTK token!

Πώς να Αγοράσετε OTK Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Octo Gaming (OTK) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς OTK, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε OTK στη MEXC τώρα!

Octo Gaming (OTK) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών OTK βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών OTK τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής OTK Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το OTK; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του OTK συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του OTK Token τώρα!

