Πληροφορίες swarms (SWARMS) Swarms aims to be the definitive and most reliable multi-agent LLM framework, offering developers the tools to automate business operations effortlessly. It provides a vast array of swarm architectures, seamless third-party integration, and unparalleled ease of use. With Swarms, developers can orchestrate intelligent, scalable agent ecosystems that can automate complex business processes. Επίσημη ιστοσελίδα: https://swarms.world/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.swarms.world/en/latest/ Block Explorer: https://solscan.io/token/74SBV4zDXxTRgv1pEMoECskKBkZHc2yGPnc7GYVepump Αγοράστε SWARMS τώρα!

swarms (SWARMS) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για swarms (SWARMS), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 19.73M $ 19.73M $ 19.73M Συνολική προμήθεια: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 19.73M $ 19.73M $ 19.73M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.623 $ 0.623 $ 0.623 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000251863741262176 $ 0.000251863741262176 $ 0.000251863741262176 Τρέχουσα τιμή: $ 0.01973 $ 0.01973 $ 0.01973 Μάθετε περισσότερα για την τιμή swarms (SWARMS)

Tokenomics swarms (SWARMS): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του swarms (SWARMS) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SWARMS token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SWARMS token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SWARMS, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SWARMS token!

