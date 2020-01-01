Autonolas (OLAS) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Autonolas (OLAS), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Autonolas (OLAS) A unified network of off-chain services - like automation, oracles, and co-owned AI. Olas offers a composable stack for building these services, and a protocol for incentivizing their creation. Olas enables operating these services in a co-owned and decentralized way. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.olas.network Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.autonolas.network/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/Ez3nzG9ofodYCvEmw73XhQ87LWNYVRM2s7diB5tBZPyM

Autonolas (OLAS) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Autonolas (OLAS), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 42.98M $ 42.98M $ 42.98M Συνολική προμήθεια: $ 470.86M $ 470.86M $ 470.86M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 178.35M $ 178.35M $ 178.35M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 113.48M $ 113.48M $ 113.48M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 4.013 $ 4.013 $ 4.013 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.014833599305266324 $ 0.014833599305266324 $ 0.014833599305266324 Τρέχουσα τιμή: $ 0.241 $ 0.241 $ 0.241 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Autonolas (OLAS)

Tokenomics Autonolas (OLAS): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Autonolas (OLAS) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός OLAS token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα OLAS token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του OLAS, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του OLAS token!

Πώς να Αγοράσετε OLAS Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Autonolas (OLAS) στο χαρτοφυλάκιό σας;

Autonolas (OLAS) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών OLAS βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών OLAS τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής OLAS Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το OLAS; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του OLAS συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του OLAS Token τώρα!

