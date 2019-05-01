Livepeer (LPT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Livepeer (LPT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Livepeer (LPT) Livepeer is an open source video live broadcast platform service based on the Ethereum blockchain. Livepeer Token (LPT) is the protocol token of the Livepeer network. Holders can bind tokens to transcoders to perform work on your behalf and earn new tokens and income every day. Επίσημη ιστοσελίδα: https://livepeer.org/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://github.com/livepeer/wiki/blob/master/WHITEPAPER.md Block Explorer: https://explorer.livepeer.org/ Αγοράστε LPT τώρα!

Livepeer (LPT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Livepeer (LPT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 279.51M $ 279.51M $ 279.51M Συνολική προμήθεια: $ 43.43M $ 43.43M $ 43.43M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 43.43M $ 43.43M $ 43.43M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 279.51M $ 279.51M $ 279.51M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 99.777 $ 99.777 $ 99.777 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.420586727745 $ 0.420586727745 $ 0.420586727745 Τρέχουσα τιμή: $ 6.436 $ 6.436 $ 6.436 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Livepeer (LPT)

Tokenomics Livepeer (LPT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Livepeer (LPT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός LPT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα LPT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του LPT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του LPT token!

