LPT

Livepeer is an open source video live broadcast platform service based on the Ethereum blockchain. Livepeer Token (LPT) is the protocol token of the Livepeer network. Holders can bind tokens to transcoders to perform work on your behalf and earn new tokens and income every day.

ΌνομαLPT

ΚατάταξηNo.191

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)59.46%

Προμήθεια Κυκλοφορίας40,995,699.11997946

Μέγιστη Προμήθεια∞

Συνολικός Όγκος40,995,699.11997946

Ποσοστό κυκλοφορίας%

Ημερομηνία Έκδοσης2019-05-01 00:00:00

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή100.24478173730876,2021-11-09

Χαμηλότερη τιμή0.420586727745,2020-03-13

Δημόσιο BlockchainETH

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

etfindex:mc_etfindex_source