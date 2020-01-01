Jupiter (JUP) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Jupiter (JUP), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Jupiter is the leading DeFi dApp on Solana, serves as Solana's primary liquidity infrastructure, driving more than 80% of the total retail liquidity movement and seamlessly integrating with the majority of protocols within the Solana network. Επίσημη ιστοσελίδα: https://jup.ag/ Block Explorer: https://solscan.io/token/JUPyiwrYJFskUPiHa7hkeR8VUtAeFoSYbKedZNsDvCN

Jupiter (JUP) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Jupiter (JUP), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.55B $ 1.55B $ 1.55B Συνολική προμήθεια: $ 7.00B $ 7.00B $ 7.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 3.06B $ 3.06B $ 3.06B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 3.55B $ 3.55B $ 3.55B Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.8456 $ 1.8456 $ 1.8456 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.3063747642827529 $ 0.3063747642827529 $ 0.3063747642827529 Τρέχουσα τιμή: $ 0.5077 $ 0.5077 $ 0.5077 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Jupiter (JUP)

Σε βάθος δομή Token Jupiter (JUP) Εντρυφήστε στον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται, κατανέμονται και ξεκλειδώνονται τα token JUP. Αυτή η ενότητα υπογραμμίζει βασικές πτυχές της οικονομικής δομής του token: χρησιμότητα, κίνητρα και κατοχύρωση. Overview Jupiter (JUP) is the governance token for the Jupiter Exchange ecosystem on Solana. The maximum supply is 10 billion JUP. The token is designed to facilitate governance, incentivize participation, and support ecosystem growth. Issuance Mechanism Total Supply: 10,000,000,000 JUP were minted at genesis.

10,000,000,000 JUP were minted at genesis. Initial Distribution: Tokens were split equally between team and community wallets. Allocation Mechanism Allocation Category Amount (JUP) % of Total Supply Vesting/Locking Details Team Members 2,000,000,000 20% Vests over 2 years after a 1-year cliff Strategic Reserve 2,000,000,000 20% Locked for at least 1 year; 6 months' notice before any liquidity event Liquidity Provision 1,000,000,000 10% 250M JUP used in launch pool, locked for 7 days during initial sale Airdrops (4 rounds) 4,000,000,000 40% No disclosed vesting schedule Contributors & Grants 1,000,000,000 10% No disclosed vesting schedule Launch Pool: 250 million JUP (2.5%) allocated to a single-sided USDC-JUP DLMM pool for the initial sale, locked for 7 days.

250 million JUP (2.5%) allocated to a single-sided USDC-JUP DLMM pool for the initial sale, locked for 7 days. Airdrop: The first airdrop targeted users who interacted with Jupiter before November 2023. Future airdrops are planned for "Jupuary" (January). Usage and Incentive Mechanism Governance: JUP is intended for voting on ecosystem decisions (e.g., launchpad projects, disputes, grants). As of early 2024, full governance functionality was not yet operational.

JUP is used in liquidity pools, especially during the launch phase, to bootstrap trading and price discovery. Platform Fees: Jupiter itself does not charge protocol fees, but integrators can set platform fees on swaps. These fees are collected in the output or input token, depending on swap mode. Locking and Unlocking Mechanism Team Allocation: 1-year cliff, then vests over 2 years.

1-year cliff, then vests over 2 years. Strategic Reserve: Locked for at least 1 year, with a minimum of 6 months' notice before any liquidity event.

Locked for at least 1 year, with a minimum of 6 months' notice before any liquidity event. Launch Pool: Tokens locked for 7 days during the initial sale.

Tokens locked for 7 days during the initial sale. Airdrops & Grants: No public vesting or locking schedule disclosed. Unlocking Time Team: Unlocks begin after 1 year, then linear vesting over 2 years.

Unlocks begin after 1 year, then linear vesting over 2 years. Strategic Reserve: No unlock before 1 year; any unlock requires 6 months' advance notice.

No unlock before 1 year; any unlock requires 6 months' advance notice. Launch Pool: Unlocked after 7 days from the start of the sale.

Unlocked after 7 days from the start of the sale. Community Allocations: No specific unlock schedule disclosed. Summary Table Mechanism Details Issuance 10B JUP minted at genesis Allocation 50% Team/Strategic, 50% Community (Airdrops, Grants, Liquidity) Usage Governance, staking rewards, liquidity, platform fee integration Incentives Staking rewards (ASR), airdrops, launchpad participation Locking Team: 1-year cliff + 2-year vest; Strategic: 1-year lock + 6 months' notice; others N/A Unlocking Team: after 1 year; Strategic: after 1 year + notice; Launch pool: after 7 days Additional Notes No protocol fees are charged by Jupiter, but integrators can set their own.

are charged by Jupiter, but integrators can set their own. DAO and governance are evolving, with staking and voting mechanisms being rolled out.

are evolving, with staking and voting mechanisms being rolled out. Transparency: Some allocations (e.g., airdrops, grants) lack detailed public vesting schedules. For further details, see Jupiter's official documentation and governance portal.

Tokenomics Jupiter (JUP): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Jupiter (JUP) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός JUP token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα JUP token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του JUP, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του JUP token!

Jupiter (JUP) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών JUP βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών JUP τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής JUP Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το JUP; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του JUP συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του JUP Token τώρα!

