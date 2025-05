JUP

Jupiter is the leading DeFi dApp on Solana, serves as Solana’s primary liquidity infrastructure, driving more than 80% of the total retail liquidity movement and seamlessly integrating with the majority of protocols within the Solana network.

ΌνομαJUP

ΚατάταξηNo.56

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς$0.00

Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς$0.00

Μερίδιο αγοράς0.0005%

Όγκος συναλλαγών/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24H)3.54%

Προμήθεια Κυκλοφορίας2,897,855,555.54

Μέγιστη Προμήθεια10,000,000,000

Συνολικός Όγκος6,999,215,849.839511

Ποσοστό κυκλοφορίας0.2897%

Ημερομηνία Έκδοσης--

Η τιμή στην οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το περιουσιακό στοιχείο--

Υψηλότερη τιμή2.0433053112987576,2024-01-31

Χαμηλότερη τιμή0.3063747642827529,2025-04-07

Δημόσιο BlockchainSOL

Τομέας

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

