Εξερευνήστε τα tokenomics JDcom (JDON) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token JDON, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics JDcom (JDON) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token JDON, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!