Η σημερινή ζωντανή τιμή JDcom είναι 32.92 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο JDON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής JDON εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το JDON

Πληροφορίες Τιμής JDON

Τι είναι το JDON

Επίσημος Ιστότοπος JDON

Tokenomics JDON

Προβλέψεις Τιμών JDON

Ιστορικό JDON

Οδηγός Αγοράς JDON

Μετατροπέας νομίσματος JDON-σε-Fiat

Spot JDON

JDcom Λογότ.

Τιμή JDcom(JDON)

Live Τιμή 1 JDON σε USD

$32.92
+0.12%1D
USD
JDcom (JDON) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:10:42 (UTC+8)

JDcom (JDON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 32.75
Κατώτ. 24H
$ 33.08
Υψηλ. 24H

$ 32.75
$ 33.08
$ 36.90868486875765
$ 30.590269632126216
-0.28%

+0.12%

-1.26%

-1.26%

JDcom (JDON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 32.92. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές JDON μεταξύ ενός χαμηλού $ 32.75 και ενός υψηλού $ 33.08, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του JDON είναι $ 36.90868486875765, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 30.590269632126216.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το JDON έχει αλλάξει κατά -0.28% την τελευταία ώρα, +0.12% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.26% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

JDcom (JDON) Πληροφορίες αγοράς

No.2180

$ 990.81K
$ 54.02K
$ 990.81K
30.10K
30,097.5861377
ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του JDcom είναι $ 990.81K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 54.02K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του JDON είναι 30.10K, με συνολική προσφορά 30097.5861377. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 990.81K

JDcom (JDON) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών JDcom για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.0395+0.12%
30 ημέρες$ -3.22-8.91%
60 Ημέρες$ +12.92+64.60%
90 Ημέρες$ +12.92+64.60%
JDcom Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το JDON κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.0395 (+0.12%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

JDcom Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -3.22 (-8.91%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

JDcom Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το JDON άλλαξε κατά $ +12.92 (+64.60%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

JDcom Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +12.92 (+64.60%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του JDcom (JDON);

Ελέγξτε τώρα τη JDcom σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι JDcom (JDON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

JDcom είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των JDcomεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεJDON τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοJDcom ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας JDcom ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

JDcom Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το JDcom (JDON) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία JDcom (JDON) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το JDcom.

Ελέγξτε την JDcom πρόβλεψη τιμής τώρα!

JDcom (JDON) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του JDcom (JDON) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του JDON token τώρα!

Πώς να αγοράσετε JDcom (JDON)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε JDcom? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα JDcom στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

JDON σε Τοπικά Νομίσματα

1 JDcom(JDON) σε VND
866,289.8
1 JDcom(JDON) σε AUD
A$50.0384
1 JDcom(JDON) σε GBP
25.0192
1 JDcom(JDON) σε EUR
28.3112
1 JDcom(JDON) σε USD
$32.92
1 JDcom(JDON) σε MYR
RM137.9348
1 JDcom(JDON) σε TRY
1,382.64
1 JDcom(JDON) σε JPY
¥5,036.76
1 JDcom(JDON) σε ARS
ARS$47,230.9824
1 JDcom(JDON) σε RUB
2,646.4388
1 JDcom(JDON) σε INR
2,922.3084
1 JDcom(JDON) σε IDR
Rp548,666.4472
1 JDcom(JDON) σε PHP
1,932.0748
1 JDcom(JDON) σε EGP
￡E.1,547.24
1 JDcom(JDON) σε BRL
R$176.7804
1 JDcom(JDON) σε CAD
C$46.088
1 JDcom(JDON) σε BDT
4,011.6312
1 JDcom(JDON) σε NGN
47,572.0336
1 JDcom(JDON) σε COP
$126,615.258
1 JDcom(JDON) σε ZAR
R.571.8204
1 JDcom(JDON) σε UAH
1,375.7268
1 JDcom(JDON) σε TZS
T.Sh.80,686.2616
1 JDcom(JDON) σε VES
Bs7,275.32
1 JDcom(JDON) σε CLP
$30,944.8
1 JDcom(JDON) σε PKR
Rs9,296.608
1 JDcom(JDON) σε KZT
17,381.1016
1 JDcom(JDON) σε THB
฿1,060.6824
1 JDcom(JDON) σε TWD
NT$1,013.6068
1 JDcom(JDON) σε AED
د.إ120.8164
1 JDcom(JDON) σε CHF
Fr26.336
1 JDcom(JDON) σε HKD
HK$255.7884
1 JDcom(JDON) σε AMD
֏12,555.0296
1 JDcom(JDON) σε MAD
.د.م303.8516
1 JDcom(JDON) σε MXN
$610.9952
1 JDcom(JDON) σε SAR
ريال123.45
1 JDcom(JDON) σε ETB
Br5,057.4996
1 JDcom(JDON) σε KES
KSh4,241.4128
1 JDcom(JDON) σε JOD
د.أ23.34028
1 JDcom(JDON) σε PLN
121.1456
1 JDcom(JDON) σε RON
лв145.1772
1 JDcom(JDON) σε SEK
kr312.4108
1 JDcom(JDON) σε BGN
лв55.6348
1 JDcom(JDON) σε HUF
Ft11,002.5224
1 JDcom(JDON) σε CZK
694.2828
1 JDcom(JDON) σε KWD
د.ك10.0406
1 JDcom(JDON) σε ILS
106.99
1 JDcom(JDON) σε BOB
Bs226.8188
1 JDcom(JDON) σε AZN
55.964
1 JDcom(JDON) σε TJS
SM302.2056
1 JDcom(JDON) σε GEL
89.2132
1 JDcom(JDON) σε AOA
Kz30,174.1428
1 JDcom(JDON) σε BHD
.د.ب12.345
1 JDcom(JDON) σε BMD
$32.92
1 JDcom(JDON) σε DKK
kr212.9924
1 JDcom(JDON) σε HNL
L863.1624
1 JDcom(JDON) σε MUR
1,505.7608
1 JDcom(JDON) σε NAD
$569.1868
1 JDcom(JDON) σε NOK
kr333.1504
1 JDcom(JDON) σε NZD
$57.2808
1 JDcom(JDON) σε PAB
B/.32.92
1 JDcom(JDON) σε PGK
K138.264
1 JDcom(JDON) σε QAR
ر.ق119.4996
1 JDcom(JDON) σε RSD
дин.3,326.8952
1 JDcom(JDON) σε UZS
soʻm391,904.6992
1 JDcom(JDON) σε ALL
L2,748.4908
1 JDcom(JDON) σε ANG
ƒ58.9268
1 JDcom(JDON) σε AWG
ƒ58.9268
1 JDcom(JDON) σε BBD
$65.84
1 JDcom(JDON) σε BAM
KM55.3056
1 JDcom(JDON) σε BIF
Fr96,225.16
1 JDcom(JDON) σε BND
$42.4668
1 JDcom(JDON) σε BSD
$32.92
1 JDcom(JDON) σε JMD
$5,268.846
1 JDcom(JDON) σε KHR
131,680
1 JDcom(JDON) σε KMF
Fr14,023.92
1 JDcom(JDON) σε LAK
715,652.1596
1 JDcom(JDON) σε LKR
රු9,993.8536
1 JDcom(JDON) σε MDL
L558.6524
1 JDcom(JDON) σε MGA
Ar147,623.156
1 JDcom(JDON) σε MOP
P262.7016
1 JDcom(JDON) σε MVR
503.676
1 JDcom(JDON) σε MWK
MK56,954.892
1 JDcom(JDON) σε MZN
MT2,103.588
1 JDcom(JDON) σε NPR
रु4,656.2048
1 JDcom(JDON) σε PYG
231,822.64
1 JDcom(JDON) σε RWF
Fr47,701.08
1 JDcom(JDON) σε SBD
$270.9316
1 JDcom(JDON) σε SCR
481.9488
1 JDcom(JDON) σε SRD
$1,267.42
1 JDcom(JDON) σε SVC
$287.0624
1 JDcom(JDON) σε SZL
L569.1868
1 JDcom(JDON) σε TMT
m115.22
1 JDcom(JDON) σε TND
د.ت96.91648
1 JDcom(JDON) σε TTD
$222.21
1 JDcom(JDON) σε UGX
Sh114,298.24
1 JDcom(JDON) σε XAF
Fr18,599.8
1 JDcom(JDON) σε XCD
$88.884
1 JDcom(JDON) σε XOF
Fr18,599.8
1 JDcom(JDON) σε XPF
Fr3,357.84
1 JDcom(JDON) σε BWP
P440.7988
1 JDcom(JDON) σε BZD
$65.84
1 JDcom(JDON) σε CVE
$3,129.046
1 JDcom(JDON) σε DJF
Fr5,826.84
1 JDcom(JDON) σε DOP
$2,108.8552
1 JDcom(JDON) σε DZD
د.ج4,278.6124
1 JDcom(JDON) σε FJD
$75.3868
1 JDcom(JDON) σε GNF
Fr283,770.4
1 JDcom(JDON) σε GTQ
Q251.5088
1 JDcom(JDON) σε GYD
$6,868.0996
1 JDcom(JDON) σε ISK
kr4,082.08

JDcom Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του JDcom, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος JDcom
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με JDcom

Πόσο αξίζει το JDcom (JDON) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή JDON στο USD είναι 32.92 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή JDON σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του JDON σε USD είναι $ 32.92. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του JDcom;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το JDON είναι $ 990.81K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του JDON;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του JDON είναι 30.10K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του JDON;
Το JDON πέτυχε τιμή ATH ύψους 36.90868486875765 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του JDON;
Το JDON είχε τιμή ATL ύψους 30.590269632126216 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του JDON;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το JDON είναι $ 54.02K USD.
Θα ανέβει το JDON υψηλότερα φέτος;
Το JDON μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την JDON πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:10:42 (UTC+8)

JDcom (JDON) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

