Jasmy (JASMY) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Jasmy (JASMY), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 802.54M $ 802.54M $ 802.54M Συνολική προμήθεια: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 49.44B $ 49.44B $ 49.44B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 811.55M $ 811.55M $ 811.55M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 5.00262 $ 5.00262 $ 5.00262 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.002747024523852261 $ 0.002747024523852261 $ 0.002747024523852261 Τρέχουσα τιμή: $ 0.016231 $ 0.016231 $ 0.016231

Σε βάθος δομή Token Jasmy (JASMY) Εντρυφήστε στον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται, κατανέμονται και ξεκλειδώνονται τα token JASMY. Αυτή η ενότητα υπογραμμίζει βασικές πτυχές της οικονομικής δομής του token: χρησιμότητα, κίνητρα και κατοχύρωση. Overview JasmyCoin (JASMY) is an ERC-20 token on Ethereum with a maximum supply of 50 billion tokens. The project aims to power an IoT data platform, but as of August 2024, the ecosystem is not yet operational, and the token's primary utility is for payment, investment, and trading on exchanges. Issuance Mechanism Total Supply: 50,000,000,000 JASMY (fixed, no inflation).

50,000,000,000 JASMY (fixed, no inflation). Token Standard: ERC-20 on Ethereum. Allocation Mechanism The most recent and verifiable allocation (from project documentation and Medium posts) is as follows: Allocation Category Amount (JASMY) % of Max Supply Unlock/Distribution Details Ecosystem 24,000,000,000 48.00% Locked, distributed as business grows (instant unlock at allocation, but gradual use) Funds & Institutional Investors 13,500,000,000 27.00% Locked, distributed linearly/daily from Oct 2021 to Sep 2023 Contributors & Communities 10,000,000,000 20.00% Fully unlocked at token genesis (Oct 2021) Incentive Fund 2,500,000,000 5.00% Cliff unlock, fully unlocked on Oct 1, 2023 if milestones achieved (details not disclosed) Usage and Incentive Mechanism Planned Utility: Pay service fees on the Jasmy platform. Purchase access to data in Personal Data Lockers (PDLs). Medium of exchange for products/services on partner platforms.

Current Utility (as of Aug 2024): No active platform utility; only used for payments, investment, and trading. No evidence of active staking, liquidity mining, or user rewards. No claims on capital, voting rights, or profit-sharing for holders.

Locking and Unlocking Mechanism Allocation Category Unlock Mechanism Unlock Schedule/Details Ecosystem Instant (locked for use) Tokens available from Oct 2021, distributed as business grows (no fixed schedule) Funds & Institutional Investors Linear (daily) Unlocked daily from Oct 2021 to Sep 2023 Contributors & Communities Instant Fully unlocked at token genesis (Oct 2021) Incentive Fund Cliff Fully unlocked on Oct 1, 2023, if milestones achieved (milestones not publicly listed) Unlocking Timeframes: Most major unlocks completed by late 2023. As of August 2024, the vast majority of tokens are unlocked and in circulation.

Additional Notes Acquisition: JASMY can be purchased on major centralized and decentralized exchanges.

JASMY can be purchased on major centralized and decentralized exchanges. Staking: Staking was announced for BEP-20 JASMY on BNB Smart Chain, but no evidence of an active program as of August 2024.

Staking was announced for BEP-20 JASMY on BNB Smart Chain, but no evidence of an active program as of August 2024. Concentration: As of August 2024, the top 10 wallets hold ~35.89% of the supply, with some large exchange wallets among them. Summary Table Category Amount (JASMY) % of Supply Unlock Mechanism Unlock Period/Status Ecosystem 24,000,000,000 48.00% Instant/Locked As business grows (since Oct 2021) Funds & Institutional Investors 13,500,000,000 27.00% Linear/Daily Oct 2021 – Sep 2023 (completed) Contributors & Communities 10,000,000,000 20.00% Instant Fully unlocked (Oct 2021) Incentive Fund 2,500,000,000 5.00% Cliff Fully unlocked (Oct 2023, if milestones met) Limitations and Transparency There have been multiple versions of allocation plans in whitepapers and Medium posts; the above reflects the most recent and verifiable data.

Some details, such as the specific milestones for the Incentive Fund unlock, have not been publicly disclosed.

No evidence of ongoing or future scheduled unlocks as of August 2024. In summary: JasmyCoin's token economics are characterized by a fixed supply, major unlocks completed by 2023, and a current lack of active platform utility or incentive mechanisms. Most tokens are now liquid, with a significant portion held by large wallets and exchanges.

Tokenomics Jasmy (JASMY): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Jasmy (JASMY) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός JASMY token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα JASMY token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του JASMY, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του JASMY token!

