Η σημερινή ζωντανή τιμή Fragmetric είναι 0.03145 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο FRAG σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής FRAG εύκολα στη MEXC τώρα.

Fragmetric Λογότ.

Τιμή Fragmetric(FRAG)

Live Τιμή 1 FRAG σε USD

$0.03142
$0.03142$0.03142
-0.85%1D
USD
Fragmetric (FRAG) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:33:29 (UTC+8)

Fragmetric (FRAG) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.03129
$ 0.03129$ 0.03129
Κατώτ. 24H
$ 0.03311
$ 0.03311$ 0.03311
Υψηλ. 24H

$ 0.03129
$ 0.03129$ 0.03129

$ 0.03311
$ 0.03311$ 0.03311

--
----

--
----

-0.64%

-0.85%

-6.65%

-6.65%

Fragmetric (FRAG) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.03145. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FRAG μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.03129 και ενός υψηλού $ 0.03311, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FRAG είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FRAG έχει αλλάξει κατά -0.64% την τελευταία ώρα, -0.85% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.65% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Fragmetric (FRAG) Πληροφορίες αγοράς

--
----

$ 129.55K
$ 129.55K$ 129.55K

$ 31.45M
$ 31.45M$ 31.45M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Fragmetric είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 129.55K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FRAG είναι --, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 31.45M

Fragmetric (FRAG) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Fragmetric για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0002694-0.85%
30 ημέρες$ -0.00886-21.98%
60 Ημέρες$ -0.01108-26.06%
90 Ημέρες$ -0.02949-48.40%
Fragmetric Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το FRAG κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.0002694 (-0.85%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Fragmetric Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.00886 (-21.98%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Fragmetric Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το FRAG άλλαξε κατά $ -0.01108 (-26.06%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Fragmetric Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.02949 (-48.40%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Fragmetric (FRAG);

Ελέγξτε τώρα τη Fragmetric σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Fragmetric (FRAG)

Fragmetric is solving restaking's challenges by standardizing staking, optimizing AVS reward distribution, and expanding yield-bearing opportunities for multiple assets.

Fragmetric είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Fragmetricεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεFRAG τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοFragmetric ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Fragmetric ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Fragmetric Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Fragmetric (FRAG) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Fragmetric (FRAG) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Fragmetric.

Ελέγξτε την Fragmetric πρόβλεψη τιμής τώρα!

Fragmetric (FRAG) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Fragmetric (FRAG) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του FRAG token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Fragmetric (FRAG)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Fragmetric? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Fragmetric στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

Fragmetric Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Fragmetric, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Fragmetric
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Fragmetric

Πόσο αξίζει το Fragmetric (FRAG) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή FRAG στο USD είναι 0.03145 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή FRAG σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του FRAG σε USD είναι $ 0.03145. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Fragmetric;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το FRAG είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του FRAG;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του FRAG είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του FRAG;
Το FRAG πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του FRAG;
Το FRAG είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του FRAG;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το FRAG είναι $ 129.55K USD.
Θα ανέβει το FRAG υψηλότερα φέτος;
Το FRAG μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την FRAG πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:33:29 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

