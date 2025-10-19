Η σημερινή ζωντανή τιμή BNKR είναι 0.0003674 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο BNKR σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής BNKR εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή BNKR είναι 0.0003674 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο BNKR σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής BNKR εύκολα στη MEXC τώρα.

Τιμή BNKR(BNKR)

Live Τιμή 1 BNKR σε USD

$0.0003674
$0.0003674$0.0003674
+0.71%1D
USD
BNKR (BNKR) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-19 05:11:18 (UTC+8)

BNKR (BNKR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.0003537
$ 0.0003537$ 0.0003537
Κατώτ. 24H
$ 0.000395
$ 0.000395$ 0.000395
Υψηλ. 24H

$ 0.0003537
$ 0.0003537$ 0.0003537

$ 0.000395
$ 0.000395$ 0.000395

--
----

--
----

-1.95%

+0.71%

-4.95%

-4.95%

BNKR (BNKR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.0003674. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BNKR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0003537 και ενός υψηλού $ 0.000395, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BNKR είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BNKR έχει αλλάξει κατά -1.95% την τελευταία ώρα, +0.71% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.95% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BNKR (BNKR) Πληροφορίες αγοράς

--
----

$ 60.05K
$ 60.05K$ 60.05K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BASE

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BNKR είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 60.05K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BNKR είναι --, με συνολική προσφορά --. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι --

BNKR (BNKR) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών BNKR για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.00000259+0.71%
30 ημέρες$ -0.0002526-40.75%
60 Ημέρες$ -0.0002696-42.33%
90 Ημέρες$ +0.0000674+22.46%
BNKR Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το BNKR κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.00000259 (+0.71%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

BNKR Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.0002526 (-40.75%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

BNKR Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το BNKR άλλαξε κατά $ -0.0002696 (-42.33%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

BNKR Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.0000674 (+22.46%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του BNKR (BNKR);

Ελέγξτε τώρα τη BNKR σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι BNKR (BNKR)

BNKR is an AI driven crypto assistant. You can trade with simple language prompts and it has a sense of humour

BNKR είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των BNKRεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεBNKR τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοBNKR ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας BNKR ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

BNKR Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το BNKR (BNKR) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία BNKR (BNKR) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το BNKR.

Ελέγξτε την BNKR πρόβλεψη τιμής τώρα!

BNKR (BNKR) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του BNKR (BNKR) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του BNKR token τώρα!

Πώς να αγοράσετε BNKR (BNKR)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε BNKR? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα BNKR στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

BNKR σε Τοπικά Νομίσματα

1 BNKR(BNKR) σε VND
9.668131
1 BNKR(BNKR) σε AUD
A$0.000562122
1 BNKR(BNKR) σε GBP
0.000271876
1 BNKR(BNKR) σε EUR
0.00031229
1 BNKR(BNKR) σε USD
$0.0003674
1 BNKR(BNKR) σε MYR
RM0.001550428
1 BNKR(BNKR) σε TRY
0.015383038
1 BNKR(BNKR) σε JPY
¥0.05511
1 BNKR(BNKR) σε ARS
ARS$0.53478744
1 BNKR(BNKR) σε RUB
0.029781444
1 BNKR(BNKR) σε INR
0.032338548
1 BNKR(BNKR) σε IDR
Rp6.123330884
1 BNKR(BNKR) σε PHP
0.021353288
1 BNKR(BNKR) σε EGP
￡E.0.017480892
1 BNKR(BNKR) σε BRL
R$0.00198396
1 BNKR(BNKR) σε CAD
C$0.00051436
1 BNKR(BNKR) σε BDT
0.044885258
1 BNKR(BNKR) σε NGN
0.540291092
1 BNKR(BNKR) σε COP
$1.4185314
1 BNKR(BNKR) σε ZAR
R.0.006378064
1 BNKR(BNKR) σε UAH
0.015379364
1 BNKR(BNKR) σε TZS
T.Sh.0.90492457
1 BNKR(BNKR) σε VES
Bs0.0738474
1 BNKR(BNKR) σε CLP
$0.3512344
1 BNKR(BNKR) σε PKR
Rs0.104312208
1 BNKR(BNKR) σε KZT
0.198271084
1 BNKR(BNKR) σε THB
฿0.011991936
1 BNKR(BNKR) σε TWD
NT$0.011253462
1 BNKR(BNKR) σε AED
د.إ0.001348358
1 BNKR(BNKR) σε CHF
Fr0.000290246
1 BNKR(BNKR) σε HKD
HK$0.002854698
1 BNKR(BNKR) σε AMD
֏0.14152248
1 BNKR(BNKR) σε MAD
.د.م0.003369058
1 BNKR(BNKR) σε MXN
$0.006749138
1 BNKR(BNKR) σε SAR
ريال0.00137775
1 BNKR(BNKR) σε ETB
Br0.05448542
1 BNKR(BNKR) σε KES
KSh0.04759667
1 BNKR(BNKR) σε JOD
د.أ0.0002604866
1 BNKR(BNKR) σε PLN
0.001337336
1 BNKR(BNKR) σε RON
лв0.001601864
1 BNKR(BNKR) σε SEK
kr0.003464582
1 BNKR(BNKR) σε BGN
лв0.000613558
1 BNKR(BNKR) σε HUF
Ft0.122752014
1 BNKR(BNKR) σε CZK
0.007656616
1 BNKR(BNKR) σε KWD
د.ك0.000112057
1 BNKR(BNKR) σε ILS
0.00121242
1 BNKR(BNKR) σε BOB
Bs0.002546082
1 BNKR(BNKR) σε AZN
0.00062458
1 BNKR(BNKR) σε TJS
SM0.00339845
1 BNKR(BNKR) σε GEL
0.00099198
1 BNKR(BNKR) σε AOA
Kz0.336755166
1 BNKR(BNKR) σε BHD
.د.ب0.0001381424
1 BNKR(BNKR) σε BMD
$0.0003674
1 BNKR(BNKR) σε DKK
kr0.00235136
1 BNKR(BNKR) σε HNL
L0.009677316
1 BNKR(BNKR) σε MUR
0.016544022
1 BNKR(BNKR) σε NAD
$0.006425826
1 BNKR(BNKR) σε NOK
kr0.003696044
1 BNKR(BNKR) σε NZD
$0.000639276
1 BNKR(BNKR) σε PAB
B/.0.0003674
1 BNKR(BNKR) σε PGK
K0.001568798
1 BNKR(BNKR) σε QAR
ر.ق0.00134101
1 BNKR(BNKR) σε RSD
дин.0.036916352
1 BNKR(BNKR) σε UZS
soʻm4.480487088
1 BNKR(BNKR) σε ALL
L0.030461134
1 BNKR(BNKR) σε ANG
ƒ0.000657646
1 BNKR(BNKR) σε AWG
ƒ0.00066132
1 BNKR(BNKR) σε BBD
$0.0007348
1 BNKR(BNKR) σε BAM
KM0.000613558
1 BNKR(BNKR) σε BIF
Fr1.0867692
1 BNKR(BNKR) σε BND
$0.000473946
1 BNKR(BNKR) σε BSD
$0.0003674
1 BNKR(BNKR) σε JMD
$0.059228554
1 BNKR(BNKR) σε KHR
1.48144865
1 BNKR(BNKR) σε KMF
Fr0.1550428
1 BNKR(BNKR) σε LAK
7.986956362
1 BNKR(BNKR) σε LKR
රු0.111568358
1 BNKR(BNKR) σε MDL
L0.006212734
1 BNKR(BNKR) σε MGA
Ar1.640176472
1 BNKR(BNKR) σε MOP
P0.002946548
1 BNKR(BNKR) σε MVR
0.00562122
1 BNKR(BNKR) σε MWK
MK0.638956362
1 BNKR(BNKR) σε MZN
MT0.023480534
1 BNKR(BNKR) σε NPR
रु0.051898924
1 BNKR(BNKR) σε PYG
2.6239708
1 BNKR(BNKR) σε RWF
Fr0.534567
1 BNKR(BNKR) σε SBD
$0.003023702
1 BNKR(BNKR) σε SCR
0.005110534
1 BNKR(BNKR) σε SRD
$0.014479234
1 BNKR(BNKR) σε SVC
$0.003222098
1 BNKR(BNKR) σε SZL
L0.006422152
1 BNKR(BNKR) σε TMT
m0.0012859
1 BNKR(BNKR) σε TND
د.ت0.0010757472
1 BNKR(BNKR) σε TTD
$0.00249832
1 BNKR(BNKR) σε UGX
Sh1.2844304
1 BNKR(BNKR) σε XAF
Fr0.2064788
1 BNKR(BNKR) σε XCD
$0.00099198
1 BNKR(BNKR) σε XOF
Fr0.2064788
1 BNKR(BNKR) σε XPF
Fr0.0374748
1 BNKR(BNKR) σε BWP
P0.004937856
1 BNKR(BNKR) σε BZD
$0.000738474
1 BNKR(BNKR) σε CVE
$0.03475604
1 BNKR(BNKR) σε DJF
Fr0.0653972
1 BNKR(BNKR) σε DOP
$0.023263768
1 BNKR(BNKR) σε DZD
د.ج0.047618714
1 BNKR(BNKR) σε FJD
$0.000833998
1 BNKR(BNKR) σε GNF
Fr3.194543
1 BNKR(BNKR) σε GTQ
Q0.002821632
1 BNKR(BNKR) σε GYD
$0.077084194
1 BNKR(BNKR) σε ISK
kr0.0444554

BNKR Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του BNKR, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με BNKR

Πόσο αξίζει το BNKR (BNKR) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή BNKR στο USD είναι 0.0003674 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή BNKR σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του BNKR σε USD είναι $ 0.0003674. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του BNKR;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το BNKR είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BNKR;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BNKR είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του BNKR;
Το BNKR πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του BNKR;
Το BNKR είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του BNKR;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το BNKR είναι $ 60.05K USD.
Θα ανέβει το BNKR υψηλότερα φέτος;
Το BNKR μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την BNKR πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-19 05:11:18 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

