Τι είναι BNKR (BNKR)

BNKR is an AI driven crypto assistant. You can trade with simple language prompts and it has a sense of humour BNKR is an AI driven crypto assistant. You can trade with simple language prompts and it has a sense of humour

BNKR είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σε την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας.



Επιπλέον, μπορείτε να:

- ΕλέγξετεBNKR τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.

- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοBNKR ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας BNKR ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

BNKR Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το BNKR (BNKR) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία BNKR (BNKR) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το BNKR.

Ελέγξτε την BNKR πρόβλεψη τιμής τώρα!

BNKR (BNKR) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του BNKR (BNKR) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του BNKR token τώρα!

Πώς να αγοράσετε BNKR (BNKR)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε BNKR? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα BNKR στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

BNKR σε Τοπικά Νομίσματα

BNKR Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του BNKR, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με BNKR Πόσο αξίζει το BNKR (BNKR) σήμερα; Η ζωντανή τιμή BNKR στο USD είναι 0.0003674 USD , ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς. Ποια είναι η τρέχουσα τιμή BNKR σε USD; $ 0.0003674 . Ελέγξτε τον Η τρέχουσα τιμή του BNKR σε USD είναι. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token. Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του BNKR; Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το BNKR είναι -- USD . . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token. Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BNKR; Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BNKR είναι -- USD . Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του BNKR; Το BNKR πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD . Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του BNKR; Το BNKR είχε τιμή ATL ύψους -- USD . Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του BNKR; Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το BNKR είναι $ 60.05K USD . Θα ανέβει το BNKR υψηλότερα φέτος; Το BNKR μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την BNKR πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.

BNKR (BNKR) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8) Τύπος Πληροφορίες 10-18 16:36:53 Ενημερώσεις κλάδου Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone 10-18 09:33:00 Ενημερώσεις κλάδου 24-hour global liquidations rise to $1.02 billion, Bitcoin hits lowest price since early July 10-17 19:52:08 Ενημερώσεις κλάδου Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks 10-17 14:38:57 Ενημερώσεις κλάδου US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49% 10-17 08:10:00 Ενημερώσεις κλάδου Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89% 10-17 04:42:12 Ενημερώσεις κλάδου Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions

