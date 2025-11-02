ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Ai Xovia είναι 2.328498 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο AIX σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής AIX εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το AIX

Πληροφορίες Τιμής AIX

Τι είναι το AIX

Whitepaper AIX

Επίσημος Ιστότοπος AIX

Tokenomics AIX

Προβλέψεις Τιμών AIX

Ιστορικό AIX

Οδηγός Αγοράς AIX

Μετατροπέας νομίσματος AIX-σε-Fiat

Spot AIX

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Ai Xovia Λογότ.

Τιμή Ai Xovia(AIX)

Live Τιμή 1 AIX σε USD

$2.35314
$2.35314$2.35314
+63.95%1D
USD
Ai Xovia (AIX) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:36:08 (UTC+8)

Ai Xovia (AIX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 1.401001
$ 1.401001$ 1.401001
Κατώτ. 24H
$ 2.568
$ 2.568$ 2.568
Υψηλ. 24H

$ 1.401001
$ 1.401001$ 1.401001

$ 2.568
$ 2.568$ 2.568

$ 51.257963
$ 51.257963$ 51.257963

$ 2.6605668343705937
$ 2.6605668343705937$ 2.6605668343705937

+10.17%

+63.95%

+81.91%

+81.91%

Ai Xovia (AIX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 2.328498. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AIX μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.401001 και ενός υψηλού $ 2.568, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AIX είναι $ 51.257963, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 2.6605668343705937.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AIX έχει αλλάξει κατά +10.17% την τελευταία ώρα, +63.95% τις τελευταίες 24 ώρες και +81.91% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Ai Xovia (AIX) Πληροφορίες αγοράς

No.3481

--
----

$ 2.84M
$ 2.84M$ 2.84M

$ 232.85M
$ 232.85M$ 232.85M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

99,999,989.148041565
99,999,989.148041565 99,999,989.148041565

SOL

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Ai Xovia είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 2.84M. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AIX είναι --, με συνολική προσφορά 99999989.148041565. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 232.85M

Ai Xovia (AIX) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Ai Xovia για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.91786095+63.95%
30 ημέρες$ -2.898462-55.12%
60 Ημέρες$ -10.515532-81.67%
90 Ημέρες$ -13.259532-84.89%
Ai Xovia Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το AIX κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.91786095 (+63.95%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Ai Xovia Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -2.898462 (-55.12%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Ai Xovia Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το AIX άλλαξε κατά $ -10.515532 (-81.67%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Ai Xovia Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -13.259532 (-84.89%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Ai Xovia (AIX);

Ελέγξτε τώρα τη Ai Xovia σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Ai Xovia (AIX)

AiXovia is a Solana-based financial ecosystem that leverages a unique Hybrid Intelligence model to provide AI-powered trading signals for crypto traders and DeFi users seeking a verifiable edge in volatile markets.

Ai Xovia είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Ai Xoviaεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεAIX τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοAi Xovia ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Ai Xovia ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Ai Xovia Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Ai Xovia (AIX) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Ai Xovia (AIX) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Ai Xovia.

Ελέγξτε την Ai Xovia πρόβλεψη τιμής τώρα!

Ai Xovia (AIX) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Ai Xovia (AIX) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του AIX token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Ai Xovia (AIX)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Ai Xovia? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Ai Xovia στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

Ai Xovia Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Ai Xovia, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Ai Xovia
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Ai Xovia

Πόσο αξίζει το Ai Xovia (AIX) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή AIX στο USD είναι 2.328498 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή AIX σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του AIX σε USD είναι $ 2.328498. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Ai Xovia;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το AIX είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του AIX;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του AIX είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του AIX;
Το AIX πέτυχε τιμή ATH ύψους 51.257963 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του AIX;
Το AIX είχε τιμή ATL ύψους 2.6605668343705937 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του AIX;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το AIX είναι $ 2.84M USD.
Θα ανέβει το AIX υψηλότερα φέτος;
Το AIX μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την AIX πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:36:08 (UTC+8)

Ai Xovia (AIX) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

