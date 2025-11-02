ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Figma είναι 50.87 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο FIGON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής FIGON εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το FIGON

Πληροφορίες Τιμής FIGON

Τι είναι το FIGON

Επίσημος Ιστότοπος FIGON

Tokenomics FIGON

Προβλέψεις Τιμών FIGON

Ιστορικό FIGON

Οδηγός Αγοράς FIGON

Μετατροπέας νομίσματος FIGON-σε-Fiat

Spot FIGON

Figma Λογότ.

Τιμή Figma(FIGON)

Live Τιμή 1 FIGON σε USD

$50.87
$50.87$50.87
+1.31%1D
USD
Figma (FIGON) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:01:00 (UTC+8)

Figma (FIGON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 50.17
$ 50.17$ 50.17
Κατώτ. 24H
$ 50.94
$ 50.94$ 50.94
Υψηλ. 24H

$ 50.17
$ 50.17$ 50.17

$ 50.94
$ 50.94$ 50.94

$ 71.95000313657503
$ 71.95000313657503$ 71.95000313657503

$ 47.216402818294576
$ 47.216402818294576$ 47.216402818294576

-0.02%

+1.31%

-6.01%

-6.01%

Figma (FIGON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 50.87. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FIGON μεταξύ ενός χαμηλού $ 50.17 και ενός υψηλού $ 50.94, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FIGON είναι $ 71.95000313657503, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 47.216402818294576.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FIGON έχει αλλάξει κατά -0.02% την τελευταία ώρα, +1.31% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.01% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Figma (FIGON) Πληροφορίες αγοράς

No.2602

$ 425.43K
$ 425.43K$ 425.43K

$ 53.65K
$ 53.65K$ 53.65K

$ 425.43K
$ 425.43K$ 425.43K

8.36K
8.36K 8.36K

8,363.15287247
8,363.15287247 8,363.15287247

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Figma είναι $ 425.43K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 53.65K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FIGON είναι 8.36K, με συνολική προσφορά 8363.15287247. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 425.43K

Figma (FIGON) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Figma για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.6578+1.31%
30 ημέρες$ -1.65-3.15%
60 Ημέρες$ +20.87+69.56%
90 Ημέρες$ +20.87+69.56%
Figma Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το FIGON κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.6578 (+1.31%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Figma Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -1.65 (-3.15%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Figma Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το FIGON άλλαξε κατά $ +20.87 (+69.56%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Figma Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +20.87 (+69.56%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Figma (FIGON);

Ελέγξτε τώρα τη Figma σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Figma (FIGON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Figma είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Figmaεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεFIGON τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοFigma ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Figma ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Figma Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Figma (FIGON) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Figma (FIGON) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Figma.

Ελέγξτε την Figma πρόβλεψη τιμής τώρα!

Figma (FIGON) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Figma (FIGON) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του FIGON token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Figma (FIGON)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Figma? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Figma στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

FIGON σε Τοπικά Νομίσματα

1 Figma(FIGON) σε VND
1,338,644.05
1 Figma(FIGON) σε AUD
A$77.3224
1 Figma(FIGON) σε GBP
38.6612
1 Figma(FIGON) σε EUR
43.7482
1 Figma(FIGON) σε USD
$50.87
1 Figma(FIGON) σε MYR
RM213.1453
1 Figma(FIGON) σε TRY
2,136.54
1 Figma(FIGON) σε JPY
¥7,783.11
1 Figma(FIGON) σε ARS
ARS$72,984.2064
1 Figma(FIGON) σε RUB
4,089.4393
1 Figma(FIGON) σε INR
4,515.7299
1 Figma(FIGON) σε IDR
Rp847,832.9942
1 Figma(FIGON) σε PHP
2,985.5603
1 Figma(FIGON) σε EGP
￡E.2,390.89
1 Figma(FIGON) σε BRL
R$273.1719
1 Figma(FIGON) σε CAD
C$71.218
1 Figma(FIGON) σε BDT
6,199.0182
1 Figma(FIGON) σε NGN
73,511.2196
1 Figma(FIGON) σε COP
$195,653.6505
1 Figma(FIGON) σε ZAR
R.883.6119
1 Figma(FIGON) σε UAH
2,125.8573
1 Figma(FIGON) σε TZS
T.Sh.124,681.3526
1 Figma(FIGON) σε VES
Bs11,242.27
1 Figma(FIGON) σε CLP
$47,817.8
1 Figma(FIGON) σε PKR
Rs14,365.688
1 Figma(FIGON) σε KZT
26,858.3426
1 Figma(FIGON) σε THB
฿1,639.0314
1 Figma(FIGON) σε TWD
NT$1,566.2873
1 Figma(FIGON) σε AED
د.إ186.6929
1 Figma(FIGON) σε CHF
Fr40.696
1 Figma(FIGON) σε HKD
HK$395.2599
1 Figma(FIGON) σε AMD
֏19,400.8006
1 Figma(FIGON) σε MAD
.د.م469.5301
1 Figma(FIGON) σε MXN
$944.1472
1 Figma(FIGON) σε SAR
ريال190.7625
1 Figma(FIGON) σε ETB
Br7,815.1581
1 Figma(FIGON) σε KES
KSh6,554.0908
1 Figma(FIGON) σε JOD
د.أ36.06683
1 Figma(FIGON) σε PLN
187.2016
1 Figma(FIGON) σε RON
лв224.3367
1 Figma(FIGON) σε SEK
kr482.7563
1 Figma(FIGON) σε BGN
лв85.9703
1 Figma(FIGON) σε HUF
Ft17,001.7714
1 Figma(FIGON) σε CZK
1,072.8483
1 Figma(FIGON) σε KWD
د.ك15.51535
1 Figma(FIGON) σε ILS
165.3275
1 Figma(FIGON) σε BOB
Bs350.4943
1 Figma(FIGON) σε AZN
86.479
1 Figma(FIGON) σε TJS
SM466.9866
1 Figma(FIGON) σε GEL
137.8577
1 Figma(FIGON) σε AOA
Kz46,626.9333
1 Figma(FIGON) σε BHD
.د.ب19.07625
1 Figma(FIGON) σε BMD
$50.87
1 Figma(FIGON) σε DKK
kr329.1289
1 Figma(FIGON) σε HNL
L1,333.8114
1 Figma(FIGON) σε MUR
2,326.7938
1 Figma(FIGON) σε NAD
$879.5423
1 Figma(FIGON) σε NOK
kr514.8044
1 Figma(FIGON) σε NZD
$88.5138
1 Figma(FIGON) σε PAB
B/.50.87
1 Figma(FIGON) σε PGK
K213.654
1 Figma(FIGON) σε QAR
ر.ق184.6581
1 Figma(FIGON) σε RSD
дин.5,140.9222
1 Figma(FIGON) σε UZS
soʻm605,595.1412
1 Figma(FIGON) σε ALL
L4,247.1363
1 Figma(FIGON) σε ANG
ƒ91.0573
1 Figma(FIGON) σε AWG
ƒ91.0573
1 Figma(FIGON) σε BBD
$101.74
1 Figma(FIGON) σε BAM
KM85.4616
1 Figma(FIGON) σε BIF
Fr148,693.01
1 Figma(FIGON) σε BND
$65.6223
1 Figma(FIGON) σε BSD
$50.87
1 Figma(FIGON) σε JMD
$8,141.7435
1 Figma(FIGON) σε KHR
203,480
1 Figma(FIGON) σε KMF
Fr21,670.62
1 Figma(FIGON) σε LAK
1,105,869.5431
1 Figma(FIGON) σε LKR
රු15,443.1146
1 Figma(FIGON) σε MDL
L863.2639
1 Figma(FIGON) σε MGA
Ar228,116.341
1 Figma(FIGON) σε MOP
P405.9426
1 Figma(FIGON) σε MVR
778.311
1 Figma(FIGON) σε MWK
MK88,010.187
1 Figma(FIGON) σε MZN
MT3,250.593
1 Figma(FIGON) σε NPR
रु7,195.0528
1 Figma(FIGON) σε PYG
358,226.54
1 Figma(FIGON) σε RWF
Fr73,710.63
1 Figma(FIGON) σε SBD
$418.6601
1 Figma(FIGON) σε SCR
744.7368
1 Figma(FIGON) σε SRD
$1,958.495
1 Figma(FIGON) σε SVC
$443.5864
1 Figma(FIGON) σε SZL
L879.5423
1 Figma(FIGON) σε TMT
m178.045
1 Figma(FIGON) σε TND
د.ت149.76128
1 Figma(FIGON) σε TTD
$343.3725
1 Figma(FIGON) σε UGX
Sh176,620.64
1 Figma(FIGON) σε XAF
Fr28,741.55
1 Figma(FIGON) σε XCD
$137.349
1 Figma(FIGON) σε XOF
Fr28,741.55
1 Figma(FIGON) σε XPF
Fr5,188.74
1 Figma(FIGON) σε BWP
P681.1493
1 Figma(FIGON) σε BZD
$101.74
1 Figma(FIGON) σε CVE
$4,835.1935
1 Figma(FIGON) σε DJF
Fr9,003.99
1 Figma(FIGON) σε DOP
$3,258.7322
1 Figma(FIGON) σε DZD
د.ج6,611.5739
1 Figma(FIGON) σε FJD
$116.4923
1 Figma(FIGON) σε GNF
Fr438,499.4
1 Figma(FIGON) σε GTQ
Q388.6468
1 Figma(FIGON) σε GYD
$10,613.0081
1 Figma(FIGON) σε ISK
kr6,307.88

Figma Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Figma, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Figma
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Figma

Πόσο αξίζει το Figma (FIGON) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή FIGON στο USD είναι 50.87 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή FIGON σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του FIGON σε USD είναι $ 50.87. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Figma;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το FIGON είναι $ 425.43K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του FIGON;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του FIGON είναι 8.36K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του FIGON;
Το FIGON πέτυχε τιμή ATH ύψους 71.95000313657503 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του FIGON;
Το FIGON είχε τιμή ATL ύψους 47.216402818294576 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του FIGON;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το FIGON είναι $ 53.65K USD.
Θα ανέβει το FIGON υψηλότερα φέτος;
Το FIGON μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την FIGON πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:01:00 (UTC+8)

Figma (FIGON) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής FIGON-σε-USD

Ποσό

FIGON
FIGON
USD
USD

1 FIGON = 50.87 USD

Συναλλαγή FIGON

FIGON/USDT
$50.87
$50.87$50.87
+1.33%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

