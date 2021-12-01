Ctomorrow Platform (CTP) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Ctomorrow Platform (CTP), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Ctomorrow Platform (CTP) CTomorrow's Smart Data Factory, where AI skin scanning meets personalized cosmetic solutions and earning rewards with our S2E (Scan to Earn) system a variation of M2E (Move to Earn). Join us to revolutionize skincare with AI precision and integrated $CTP rewards. Experience the future with Tomorrow's Smart Data Factory - where every scan brings you closer to your best skin. Επίσημη ιστοσελίδα: https://ctomorrow.io Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://ctomorrow.io/wp-content/uploads/2021/12/CTomorrow-White-Paper-v1.1.0_Web_Version.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xb850CAC12Ab85d4400db61ac78DC5Fc2418b6868 Αγοράστε CTP τώρα!

Ctomorrow Platform (CTP) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Ctomorrow Platform (CTP), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 3.50M $ 3.50M $ 3.50M Συνολική προμήθεια: $ 9.00B $ 9.00B $ 9.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.63B $ 1.63B $ 1.63B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 19.31M $ 19.31M $ 19.31M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.0117 $ 0.0117 $ 0.0117 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000632357997106018 $ 0.000632357997106018 $ 0.000632357997106018 Τρέχουσα τιμή: $ 0.002145 $ 0.002145 $ 0.002145 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Ctomorrow Platform (CTP)

Tokenomics Ctomorrow Platform (CTP): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Ctomorrow Platform (CTP) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός CTP token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα CTP token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του CTP, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του CTP token!

