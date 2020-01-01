Core DAO (CORE) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Core DAO (CORE), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Core DAO (CORE) Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.coredao.org/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.coredao.org/core-white-paper-v1.0.5/ Block Explorer: https://scan.coredao.org/ Αγοράστε CORE τώρα!

Core DAO (CORE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Core DAO (CORE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 492.13M $ 492.13M $ 492.13M Συνολική προμήθεια: $ 2.09B $ 2.09B $ 2.09B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.03B $ 1.03B $ 1.03B Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 30.003 $ 30.003 $ 30.003 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.34324412364907425 $ 0.34324412364907425 $ 0.34324412364907425 Τρέχουσα τιμή: $ 0.4881 $ 0.4881 $ 0.4881 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Core DAO (CORE)

Tokenomics Core DAO (CORE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Core DAO (CORE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός CORE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα CORE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του CORE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του CORE token!

Core DAO (CORE) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών CORE βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών CORE τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής CORE Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το CORE; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του CORE συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του CORE Token τώρα!

